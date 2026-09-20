ÍA vann öruggan 4-1 sigur á Breiðabliki á Akranesi í 24. umferð Bestu deildar karla. Sigurinn var síst of stór en með honum jafnaði Skaginn Blika að stigum.
Fátt var faktískt undir hjá liðunum tveimur þar sem fjórða sæti deildarinnar veitir ekki sæti í Evrópu. Breiðablik var í fjórða sæti fyrir leikinn, þremur stigum á undan ÍA sem var sæti neðar.
Það einkenndi leikinn framan af að liðin hafa ekki að miklu að keppa í deildinni. Ákefðin var ekkert stórkostleg og færin létu á sér standa í tíðindalitlum leik.
Það dró hins vegar til tíðinda eftir tæplega hálftímaleik þegar Viktor Örn Margeirsson gerði sig sekan um slæm mistök og gaf boltann á andstæðing sinn Gísla Eyjólfsson innan teigs. Gísli þakkaði pent fyrir sig og kom boltanum í netið gegn uppeldisfélaginu.
Skaginn fékk sitt annað færi í leiknum undir lok fyrri hálfleiks þegar Blikar töpuðu boltanum aftur á slæmum stað. Anton Logi Lúðvíksson var sá seki í það skiptið, Gísli Eyjólfsson tók á sprett og gaf á Hauk Andra Haraldsson á hægri kantinum.
Haukur átti glimrandi fína fyrirgjöf sem fann höfuðið á Viktori Jónssyni sem skallaði boltann í netið.
ÍA leiddi því 2-0 í hléi.
Viktor Jónsson setti annað skallamark sitt og þriðja mark ÍA eftir aukaspyrnu Böðvars Böðvarssonar snemma í síðari hálfleik og Markús Páll Ellertsson gerði fjórða markið með góðu skoti eftir laglegan sprett um miðjan hálfleikinn.
Varnarleikur Breiðabliks var ekki til útflutnings í mörkunum og í almennt ákefðarlitlum leik var hún nánast engin hjá Blikaliði sem virtist hafa farið degi of snemma í frí.
Mótstaða gestanna var engin og þetta var í raun skítlétt hjá Skagamönnum í dag.
17 ára gamall Birkir Þorsteinsson skoraði þó sárabótamark í uppbótartíma og lokatölur 4-1.
ÍA jafnar Blika að stigum og Skagamenn fara glaðir í frí á meðan gestirnir þurfa að melta þetta tap næstu þrjár vikurnar.
Fyrsta markið. Agaleg mistök hjá Viktori Erni sem gefur Gísla Eyjólfssyni mark gegn uppeldisfélaginu. Ekkert kjaftæði í Gísla sem fagnaði markinu vel og innilega.
Viktor Jónsson stjarnan með tvö mörk. Gísli Eyjólfs frábær einnig líkt og Erik Sandberg og Böðvar Böðvars sem voru flottir.
Það var enginn í liði Breiðabliks sem átti góðan leik í dag. Viktor Örn Margeirsson fær skúrkinn.
Jóhann Ingi Jónsson átti að dæma en meiddist fyrir leik og var þess í stað á skiltinu. Gunnar Freyr Róbertsson tók við flautunni og stóð sig fínt. Ekki krefjandi leikur að dæma.
Gleði og gaman á Skaganum. Sólin skein fyrir leik, kalt á dælunni, plötusnúður þeytti skífum og hoppukastali fyrir börnin. Frítt inn í dag og 903 áhorfendur létu sjá sig.