Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 18. september 2026 20:50 FH - Víkingur Besta deild kvenna Sumar 2026 vísir/Diego Fram fékk Víking R. í heimsókn á Lambhagavöllinn í fyrstu umferð úrslitakeppni neðri hluta Bestu deild kvenna í kvöld. Víkingar fara sennilega svekktari heim í kvöld með stigið en liðin skildu jöfn 2-2. Leikurinn fór fjörlega af stað og var endana á milli fyrstu mínúturnar þar sem bæði lið voru að komast í flott færi. Víkingar fengu tvö algjör dauðafæri til þess að komast yfir á fyrstu tíu mínútunum en fundu ekki leiðina að netmöskvunum. Víkingar stýrðu svolítið ferðinni en náðu þó ekki að skapa sér nein alvöru færi þó svo að þær væru oft að komast í góðar stöður. Það dró til tíðinda á 34. mínútu leiksins þegar Brookelynn Paige Entz fékk boltann úti vinsta meginn alveg frí og átti frábæran bolta fyrir markið beint í hættusvæðið þar sem Taylor Marie Hamlett mætti og kom boltanum yfir línuna til þess að gefa Fram forystu í leiknum. Fram var líklegra til þess að bæta við öðru eftir markið en fleiri urðu mörkin ekki í fyrri hálfleik og Fram leiddi með eins marks mun 1-0 í hálfleik. Víkingur mætti grimmari út í seinni hálfleikinn og leitaði leiða í gegnum þétta vörn Fram. Sú leit skilaði árangri á 55. mínútu þegar Jasmín Erla Ingadóttir fann Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttur inni á teignum og hún lyfti boltanum frábærlega í fjærhornið og jafnaði leikinn fyrir Víking. Víkingar héldu meira í boltann en Framarar voru hættulegar þegar þær gátu sótt hratt. Jasmín Erla Ingadóttir kom Víkingi yfir á 85. mínútu leiksins þegar hún lagði boltann snyrtilega í fjærhornið eftir flotta sókn Víkinga sem náði að opna vörn Fram upp á gátt eftir slæm mistök í öftustu línu Fram. Athygli vakti að strax eftir mark Víkinga fór rauða spjaldið á loft fyrir aðstoðarþjálfara Víkinga, Jón Pál Pálmarson en hann var að koma skilaboðum inn á völlinn eftir að Víkingar náðu forystu og fékk að líta rautt spjald. Þessi forysta lifði þó ekki lengi því á 89. mínútu leiksins jafnaði Fram metin aftur og var það Alda Ólafsdóttir sem jafnaði leikinn fyrir Fram með föstu skoti í teignum eftir horn. Styrktarþjálfari Víkinga fékk svo að líta rauða spjaldið eftir að hafa sparkað í stól í uppbótartíma en hann vildi fá vítaspyrnu sem ekki var dæmd. Fleiri urðu mörkin ekki og liðin skiptu stigunum á milli sín eftir 2-2 jafntefli á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal. Atvik leiksins Síðustu tíu mínúturnar fá þetta sviðsljós hérna. Víkingar komast yfir, Fram jafnar og tveir úr teymi Víkinga reknir útaf með rautt spjald sitthvoru megin við mörkin tvö. Stjörnur og skúrkar Ég var mjög hrifin af Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttur í leiknum. Hún skoraði jöfnunarmarkið fyrir Víkinga og hefði átt að vera með stoðsendingu fyrr í leiknum líka. Var sífellt að ógna með góðum hlaupum. Jasmín Erla Ingadóttir skoraði líka gott mark og lagði upp svo hún fær kall í stjörnum leiksins líka Ashley Brown Orkus varði á tíðum virkilega vel í marki Fram og hélt þeim inni í leiknum með mögnuðum vörslum. DómararnirBríet Bragadóttir hélt utan um flautuna í kvöld og henni til aðstoðar voru Kári Mímisson og Tijana Krstic.Alls ekki gallalaus frammistaða hjá teyminu í dag. Ekki alltaf réttar ákvarðanir sem komu frá þeim í kvöld og þau eiga klárlega meira inni.Stemning og umgjörðHefði verið skemmtilegra að sjá fleiri í stúkunni í kvöld, það verður að viðurkennast. Skemmtilegur fótboltaleikur sem átti skilið meiri orku úr stúkunni en fullt hrós á þau sem lögðu leið sína á völlinn. Frammarar eru höfðingjar heim að sækja.ViðtölAnton Ingi Rúnarsson þjálfari Fram.vísir / DIEGO „Hefur ekki verið að klikka í síðustu leikjum en það klikkaði í dag“„Jafntefli sanngjarnt“ sagði Anton Ingi Rúnarsson þjálfari Fram eftir leikinn í kvöld.„Víkingar hefðu alveg geta fengið þessi tvö stig í viðbót en jafntefli var alveg þokkalega nálægt því sem var“Antoni Inga fannst Víkingar meðvitaðari um stöðuna sem blasir við fyrir síðustu leiki í kvöld.„Mér fannst það eiginlega liggja bara þannig að í raun fannst mér bara eins og Víkingarnir væru mun meðvitaðri um kannski stöðuna sem að við erum í og það er rosalega stutt á milli liða og þær átta sig betur á því að þetta snýst bara upp á líf og dauða næstu þrír leikir“„Þær mættu bara og tóku fyrsta og annan bolta af okkur og það hefur ekki verið að klikka í síðustu leikjum en það klikkaði í dag“Það er gríðarlega þéttur pakki í neðri hlutanum í úrslitakeppninni þar sem hvert stig skiptir máli.„Það skiptir bara öllu máli í þessu og sérstaklega núna að missa ekki í rauninni liðin stigum frá sér. Við fáum bara og deilum stigum jafnt þannig það er betra en að láta einhvern fara héðan úr Úlfarsárdalnum með þrjú stig frá okkur“ sagði Anton Ingi Rúnarsson. Besta deild kvenna Fram Víkingur Reykjavík