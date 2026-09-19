KA vann óhemju dýrmætan 3-0 sigur gegn Þór í miklum hitaleik á laugardagskvöld í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.
Sigurinn kom KA úr fallsæti og sendi jafnframt Þór niður í fallsæti, nú þegar hvort lið á aðeins þrjá leiki eftir. KA-menn eru með 23 stig, tveimur stigum fyrir ofan Þór og fimm fyrir ofan ÍBV sem á leik til góða á morgun við Val í Vestmannaeyjum.
Mörkin úr leiknum má sjá hér að neðan.
Fyrir leikinn skildi aðeins eitt stig liðin að. KA var með stigi minna og í fallsæti, en Þór í síðasta örugga sætinu í deildinni, sæti ofar. Fáar umferðir eru eftir af tímabilinu, eða aðeins þrjár eftir leik kvöldsins, og því hvert stig að verða sífellt verðmætara í þeirri blóðugu botnbaráttu sem myndast hefur í Bestu deildinni. Ofan á þá dramatík voru erkióvinir að mætast í kvöld og að margra mati stærsti og hatrammasti grannaslagur landsins. Til þess að setja kirsuber ofan á þá dramatík var leikurinn spilaður að kvöldlagi, undir flóðljósum á laugardagskvöldi.
Fyrri hálfleikurinn var markalaus, en hann einkenndist af mikill baráttu líkt og við var að búast. Heimamenn í KA fengu þó töluvert betri færi í fyrri hálfleiknum og kom besta færið strax á annarri mínútu leiksins.
Adam Ægir Pálsson átti þá skalla af stuttu færi sem Aron Birkir Stefánsson varði upp í þverslánna. Glæsileg varsla, en Aron Birkir þurfti að verja nokkur skot í fyrri hálfleiknum en þó ekkert sambærilegt þessari vörslu.
Þórsarar voru hins vegar í vandræðum með að skapa sér færi í fyrri hálfleiknum. Þrátt fyrir það fékk liðið haug af hornspyrnum, eða heilar átta talsins, en tókst ekki að gera sér mat úr þeim.
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks fékk KA aukaspyrnu á álitlegum stað sem Hallgrímur Mar tók. Fór skot hans í varnarvegg Þórs og skrúfaðist þaðan í markvinkillinn á marki Þórs. Þarna munaði ansi mjóu að mark kæmi í leikinn, en staðan markalaus í hálfleik.
Síðari hálfleikurinn fór afar rólega af stað hvað varðar markverð atvik, en baráttan hélt áfram. Það ver ekki fyrr en á 66. mínútu leiksins sem eitthvað gerðist. Jakob Snær Árnason fékk þá boltann í góðu svæði fyrir framan vítateig Þórs. Mundaði Jakob Snær skotfótinn og hamraði boltanum í átt að marki og steinlá hann í netinu.
Aðeins sex mínútum síðar var staðan orðin 2-0. Hallgrímur Mar tók þá hornspyrnu sem var misheppnuð, en fékk boltann aftur og kom honum fyrir á fjær svæðið. Þar stangaði Birgir Baldvinsson boltann í átt að marki. Á leið sinni fór boltinn í bakið á Gyrði Hrafn og í netið og allt tryllist hjá stuðningsmönnum KA.
Fögnuðurinn hélt svo bara áfram, því á 83. mínútu leiksins gerði Adam Ægir út um leikinn. Skoraði hann þá eftir snarpa skyndisókn KA upp allan völlinn. Var það náðarhöggið og lauk leiknum með öruggum sigri KA.
Fyrsta markið var gríðarlega mikilvægt í þessum leik. Þórsarar gátu sætt sig við jafntefli fyrir leik og því opnaði markið leikinn. Þetta fyrsta mark KA, sem Jakob Snær Árnason skoraði, var þó bara forsmekkurinn af því sem koma skyldi hjá heimamönnum sem gengu frá leiknum í framhaldinu.
Birgir Baldvinsson var gríðarlega sprækur í leiknum og ógnaði oft með góðum sprettum upp völlinn úr bakverðinum. Skoraði hann gott mark, sem var annað mark KA í leiknum.
Hallgrímur Mar var með tvær stoðsendingar í leiknum. Skapaðist nánast alltaf hætta þegar hann fékk boltann á síðasta þriðjungi vallarins.
Þór fékk heilar tólf hornspyrnur í leiknum, en þrátt fyrir það náði liðið að skapa sér lítið sem ekkert úr þeim. Þess fyrir utan átti liðið aðeins eitt skot á markið, sem er glötuð tölfræði.
Gunnar Oddur Hafliðason fékk það vandasama verk að dæma þennan leik. Stóð hann og hans teymi sig mjög vel og héldu góðri línu í leik þar sem mikill hiti var. Gula spjaldinu var lyft þrettán sinnum í leiknum og ég held að þau öll áttu fullan rétt á sér.
Leiktíminn, umgjörðin, staða liðanna í deildinni og hatrið sem eru á milli þessara tveggja félaga myndaði stemningu og andrúmsloft sem gerist sjaldan hér á landi. KA-menn voru með mikið skipulag og vegleg umgjörð í kringum þennan leik sem mér skilst að hafi heppnast virkilega vel. Til að mynda var flugeldasýning þegar liðin gengu inn á völlinn fyrir leikinn.