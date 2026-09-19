Íslenski boltinn

Kraftaverkamaðurinn á Húsa­vík hættur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Borja verður ekki þjálfari Völsungs á næsta tímabili.
Borja verður ekki þjálfari Völsungs á næsta tímabili. Mynd frá facebook-síðu Græna hersins

Borja Martin þjálfari Völsungs hefur ákveðið að framlengja ekki samning sinn við félagið. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðunni Græni herinn.

Borja tók við liðinu snemma á tímabilinu og gerði magnaða hluti á Húsavík með því að halda liðinu uppi í Lengjudeildinni eftir magnaðan lokasprett í deildinni. Borja er þakkað kærlega fyrir sitt starf á Húsavík í stöðufærslunni.

Völsungur vann aðeins einn leik af fyrstu 14 sem þeir spiluðu í deildinni og var fyrr í sumar geirneglt niður með Ægismönnum þar sem þau tvö lið voru langneðst í deildinni.

Ótrúleg spilamennska og barátta hefur hins vegar skilað liðinu sex sigrum í síðustu átta leikjum tímabilsins og liðið því áfram í næstefstu deild.

Lengjudeild karla Völsungur

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