Borja Martin þjálfari Völsungs hefur ákveðið að framlengja ekki samning sinn við félagið. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðunni Græni herinn.
Borja tók við liðinu snemma á tímabilinu og gerði magnaða hluti á Húsavík með því að halda liðinu uppi í Lengjudeildinni eftir magnaðan lokasprett í deildinni. Borja er þakkað kærlega fyrir sitt starf á Húsavík í stöðufærslunni.
Völsungur vann aðeins einn leik af fyrstu 14 sem þeir spiluðu í deildinni og var fyrr í sumar geirneglt niður með Ægismönnum þar sem þau tvö lið voru langneðst í deildinni.
Ótrúleg spilamennska og barátta hefur hins vegar skilað liðinu sex sigrum í síðustu átta leikjum tímabilsins og liðið því áfram í næstefstu deild.