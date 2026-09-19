Íslenski boltinn

Skolað í burtu úr Vestur­bæ en skáluðu hjá Audda Blö

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson og Hrannar Snær Magnússon glaðbeittir eftir að titillinn var í höfn í dag.
Gylfi Þór Sigurðsson og Hrannar Snær Magnússon glaðbeittir eftir að titillinn var í höfn í dag. vísir/Anton

Víkingar geta fagnað því í alla nótt og næstu vikurnar að hafa afrekað að verja Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta, fyrstir liða í átta ár. Sprautað var á þá á Meistaravöllum en leikmenn sáu svo sjálfir um að vökva sig inni í búningsklefa og í Fossvoginum í kvöld.

Leikmenn Víkings verða að bíða í nokkrar vikur með að fá Íslandsmeistarabikarinn sjálfan afhentan, þar sem að nú tekur við landsleikjahlé áður en síðustu þrjár umferðir Bestu deildarinnar verða spilaðar í október.

Þeir fögnuðu engu að síður vel og innilega með stuðningsmönnum sínum á Meistaravöllum í dag eftir 2-1 sigurinn gegn KR, þegar titillinn var í höfn. Hópurinn fagnaði inni á keppnisvellinum sem var KR-ingum eflaust þvert um geð og gæti hafa valdið því að vökvunarkerfið á vellinum var sett af stað, svo einhverjir blotnuðu.

Á meðan Gylfi Þór Sigurðsson var í viðtali, og liðsfélagar hans og stuðningsmenn að fagna úti á velli, byrjuðu KR-ingar að vökva völlinn.Sýn Sport

Leikmenn Víkings létu það þó vitaskuld ekkert á sig fá og héldu áfram að fagna inni í búningsklefa í Vesturbænum, þar sem dýrari drykkir en vatn flæddu og sigursöngvar voru sungnir.

Um kvöldið var svo förinni heitið á veitingastaðinn Fossinn sem hjónin Auðunn Blöndal og Rakel Þormarsdóttir opnuðu í Fossvoginum í vor og er orðinn annar heimavöllur Víkinga. Þar var svo skotið upp flugeldum til að fagna titlinum líkt og eflaust verður áfram gert fram yfir lokaumferð Bestu deildarinnar þann 24. október.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík

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