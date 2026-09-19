Víkingar geta fagnað því í alla nótt og næstu vikurnar að hafa afrekað að verja Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta, fyrstir liða í átta ár. Sprautað var á þá á Meistaravöllum en leikmenn sáu svo sjálfir um að vökva sig inni í búningsklefa og í Fossvoginum í kvöld.
Leikmenn Víkings verða að bíða í nokkrar vikur með að fá Íslandsmeistarabikarinn sjálfan afhentan, þar sem að nú tekur við landsleikjahlé áður en síðustu þrjár umferðir Bestu deildarinnar verða spilaðar í október.
Þeir fögnuðu engu að síður vel og innilega með stuðningsmönnum sínum á Meistaravöllum í dag eftir 2-1 sigurinn gegn KR, þegar titillinn var í höfn. Hópurinn fagnaði inni á keppnisvellinum sem var KR-ingum eflaust þvert um geð og gæti hafa valdið því að vökvunarkerfið á vellinum var sett af stað, svo einhverjir blotnuðu.
Djöfull eru kr litlirSpila Bubba í botni eftir leik (pointless)Vökva völlinn í fagnaðarlátunum (asnalegt)🤏🏼🤏🏼🤏🏼🤏🏼— Hilmar Jökull (@HilmarJokull) September 19, 2026
Djöfull eru kr litlirSpila Bubba í botni eftir leik (pointless)Vökva völlinn í fagnaðarlátunum (asnalegt)🤏🏼🤏🏼🤏🏼🤏🏼
Leikmenn Víkings létu það þó vitaskuld ekkert á sig fá og héldu áfram að fagna inni í búningsklefa í Vesturbænum, þar sem dýrari drykkir en vatn flæddu og sigursöngvar voru sungnir.
Leik lokið hér í Vesturbæ með 1-2 sigri okkar Víkinga. Mörkin skoruðu Helgi Guðjónsson og Stígur Diljan Þórðarson. ÍSLANDSMEISTARAR 2026. TAKK. ❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/1nMQwiMIfy— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) September 19, 2026
Leik lokið hér í Vesturbæ með 1-2 sigri okkar Víkinga. Mörkin skoruðu Helgi Guðjónsson og Stígur Diljan Þórðarson. ÍSLANDSMEISTARAR 2026. TAKK. ❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤 pic.twitter.com/1nMQwiMIfy
Um kvöldið var svo förinni heitið á veitingastaðinn Fossinn sem hjónin Auðunn Blöndal og Rakel Þormarsdóttir opnuðu í Fossvoginum í vor og er orðinn annar heimavöllur Víkinga. Þar var svo skotið upp flugeldum til að fagna titlinum líkt og eflaust verður áfram gert fram yfir lokaumferð Bestu deildarinnar þann 24. október.
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Víkingur varð í dag Íslandsmeistari í Bestu-deild karla eftir 2-1 sigur á KR á Meistaravöllum.
Upp úr sauð milli starfsmanna KR og Víkings auk leikmanna eftir leik liðanna á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í dag.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var svekktur eftir tap liðsins fyrir Víkingi í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Víkingar unnu leikinn 2-1 og tryggðu sér þannig Íslandsmeistaratitilinn á Meistaravöllum.
Aron Elís Þrándarson fagnaði vel sigri Víkings á KR á Meistaravöllum í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Sigurinn tryggði Víkingum Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð.
Sölvi Geir Ottesen hefur nú gert Víkinga að Íslandsmeisturum fyrstu tvö ár sín í starfi sem aðalþjálfari. Í öllum látunum í Vesturbænum í dag, þar sem Sölvi missti tvo leikmenn og tvo aðstoðarmenn í burtu með rautt spjald, virtist enginn rólegri en skipstjórinn sjálfur sem sigldi skútunni af öryggi í höfn.
Víkingur er Íslandsmeistari karla í fótbolta annað árið í röð eftir 2-1 sigur á KR að Meistaravöllum í skrautlegum leik í Bestu deild karla. Fimm rauð spjöld fóru á loft.