Víkingur er Íslandsmeistari karla í fótbolta annað árið í röð eftir 2-1 sigur á KR að Meistaravöllum í skrautlegum leik í Bestu deild karla. Fimm rauð spjöld fóru á loft.
Ljóst var fyrir leik að sigur myndi duga Víkingi fyrir titlinum og jafntefli gott sem tryggði titilinn. KR gat minnkað bil Víkinga niður í sex stig með sigri.
KR-ingar hófu leik dagsins töluvert betur og fengu fínt færi strax á fyrstu mínútu. Þeir komust svo yfir eftir aðeins tíu mínútna leik þegar Galdur Guðmundsson átti þríhyrningsspil við Aron Sigurðarson og sótti inn á völlinn frá vinstri.
Karl Friðleifur Gunnarsson féll við og Víkingar voru brjálaðir að fá ekki aukaspyrnu. Galdur hélt hins vegar áfram, lék á mann og annan og lagði boltann svo í nærhornið vinstra megin úr teignum.
Eftir það skiptust liðin á sóknum. Leikurinn var fram og til baka og hálffæri á báða bóga í gæðamiklum og hröðum leik.
Rúmlega hálftími var liðinn þegar Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, fór í glæfralegt úthlaup og tók Karl Friðleif niður innan teigs. Karl var að hlaupa frá marki og í raun engin hætta af honum og brotið því óþarft og klaufalegt.
Víkingur fékk réttilega víti og Helgi Guðjónsson skoraði sitt níunda mark í sumar af vítapunktinum.
Við markið urðu umskipti á leiknum. Víkingur var töluvert hættulegri aðilinn það sem eftir lifði fyrri hálfleiks en tókst ekki að koma inn öðru marki. Staðan var því 1-1 í hálfleik.
Eftir hlé létu Víkingar kné fylgja kviði. Þeir voru töluvert betri aðilinn í leiknum og þrátt fyrir fínar sóknir komust KR-ingar lítt áleiðis á síðasta þriðjungi. Enda átti KR bara þrjár marktilraunir í leiknum þegar uppi var staðið.
Það var því sanngjarnt að Víkingur vann 2-1 sigur þökk sé marki Stígs Diljan Þórðarsonar á 71. mínútu þegar hann slapp skyndilega í gegn.
Víkingar voru líklegri til að bæta við marki en KR að jafna eftir að Stígur kom gestunum yfir en KR fékk þó séns á lokakaflanum þar sem leikurinn leystist upp í vitleysu.
Daníel Hafsteinsson fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt á 89. mínútu. Fjórum mínútum síðar fékk Sveinn Margeir Hauksson beint rautt spjald, sem var heldur harður dómur, og Víkingar orðnir níu.
Í kjölfarið fékk Aron Baldvin Þórðarson, aðstoðarþjálfari Víkings, einnig rautt og tveimur mínútum síðar fékk Harudin Cardaklija, markmannsþjálfari Víkings, fjórða rauða spjaldið vegna þess að Víkingar spörkuðu auka bolta inn á völlinn þegar KR-ingar ætluðu að sækja hratt.
Fréttamanni sýndist þó Óskar Borgþórsson, meiddur leikmaður Víkings, vera sá seki í að sparka boltanum inn á og illa vegið að Cardaklija. Eitt rautt spjald enn leit dagsins ljós þegar Hrafn Tómasson fékk sitt seinna gula spjald í liði KR skömmu síðar.
Víkingur vann leikinn með níu leikmenn gegn tíu og tveimur færri á bekknum en í upphafi leiks. Sigurinn dugði fyrir Íslandsmeistaratitlinum og Víkingar fara fagnandi inn í þriggja vikna landsleikjahlé.
Uppbótartíminn. Ruglið í lokin. Þvílíka vitleysan. Átökin héldu áfram eftir leik og læti voru milli manna í leikmannagöngunum að leik loknum.
Helgi Guðjónsson og Gylfi Þór Sigurðsson voru bestu menn vallarins í dag. Algjörlega frábærir.
Sigurður Hjörtur dæmdi vel framan af og hafði góð tök á leiknum. Öll vafaatriði rétt en svo missti hann þetta upp í vitleysu undir lokin. Harður dómur að henda Sveini Margeiri af velli en aðrar brottvísanir réttar, að því undanskildu að rangur Víkingur fór út af fyrir að sparka boltanum inn á.
Geðveik stemning báðu megin í stúkunni allan leikinn. Víkingar brydduðu upp á nýjung eftir að trommum þeirra var hent út á síðasta leik liðanna í Vesturbænum. Reistu hátalara fyrir utan svæðið og vörpuðu trommum í hljóðkerfið í fyrri hálfleik.
Gleðin ósvikin í leikslok og Víkingar óðu inn á völlinn að fagna titlinum.