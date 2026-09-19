„Þetta er titill undir,“ segir Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, um leik dagsins við KR í Bestu deild karla. Víkingur verður Íslandsmeistari með sigri. Sonur Sölva á þá fyrir höndum úrslitaleik á Laugardalsvelli.
Ekki er langt síðan KR mætti Víkingi og talað um þann leik sem þann stærsta á tímabilinu. Yfir fimm þúsund manns mættu og mikil spenna. Honum lauk með 1-1 jafntefli sem voru betri úrslit fyrir Víking en KR í toppbaráttunni.
Nú er svo við komið að sigri Víkingar í dag verða þeir meistarar. Er þessi leikur þá enn stærri en sá um daginn?
„Vissulega er hæpið mikið. Við getum orðið Íslandsmeistarar ef við vinnum hann en við þurfum að passa okkur á að láta ekki þær tilfinningar verða of miklar og fara að hugsa of mikið um það. Þetta er bara enn einn fótboltaleikurinn þar sem við þurfum að gera réttu hlutina og fókusera á þá sem eru að gerast inni á vellinum frekar en það sem að mun gerast eftir leik eða hvernig sem er,“ segir Sölvi Geir.
Býstu við svipuðum leik og síðast?
„Já, ég segi það. Ég býst við bara mjög orkumiklum leik og hart verði tekist á. Bæði lið reyna að ná sínum leikstíl. Þeir vilja hafa hann leikinn opnari, svona fram og til baka, meiri kaósbolta, meðan við viljum stjórna leiknum aðeins betur og svona skipuleggja okkar árásir og varnarleik meira,“ segir Sölvi og bætir við:
„Og það verður bara eins og alltaf áskorun að ná því fram og það mun koma svona augnablik þar sem að þeir verða yfir og koma augnablik þar sem við erum yfir. Við þurfum bara að nýta þá kafla þegar við erum yfir og að sama skapi vera agaðir og þéttir fyrir þegar mómentið fer yfir til þeirra.“
Þetta er ekki aðeins stór dagur fyrir Sölva Geir því sonur hans Magnús Daði Ottesen mun leika úrslitaleik með Fylki við Þrótt um sæti í Bestu deild karla á Laugardalsvelli í dag.
Það gæti orðið mikill gleðidagur en gæti líka farið verr.
„Já, já, það er bara skemmtilegt þegar þetta er svona. Það eru miklar tilfinningar sem eru núna. Það verður mikil spenna á heimilinu og það er bara það sem að gerir þetta skemmtilegt og hérna, vonandi bara verða þetta góðar tilfinningar,“
„En að sama skapi þá lærum við helling á slæmum tilfinningum þegar við lendum í augnablikunum þar sem ekki gengur upp og þá fer maður yfirleitt að teikniborðinu aftur og vinnur úr hlutunum og verður betri fyrir vikið, hvort sem er liðið eða einstaklingar eða hvernig sem er,“ segir Sölvi og bætir við:
„Þannig að það er bara forréttindi að vera í þessari stöðu, bæði fyrir Fylki og strákinn að vera komnir í hreinan úrslitaleik. Þetta verður mögnuð upplifun fyrir alla Fylkismenn og og strákinn og að sama skapi getur þetta líka verið mögnuð upplifun og tilfinningar sem að við Víkingar förum í gegnum.“
KR og Víkingur mætast klukkan 14:00 í dag en leikur Fylkirs og Þróttar er klukkan 16:15.
Ert þú að fara að bruna í Laugardalinn beint eftir leik?
„Já, ég býst fastlega við því. Við skulum bara sjá hvernig fer á morgun og taka stöðuna út frá því þannig að ég er ekkert búinn að plana neitt fram í tímann eða svoleiðis þannig að ég ætla bara, það er fullur fókus á leikinn og hvernig ég ætla að undirbúa mig og strákana fyrir leikinn. Vissulega er allur undirbúningur búinn núna en það er margt sem maður þarf að hafa í huga á leikdegi.“
Viðtalið við Sölva má sjá í spilaranum.
KR og Víkingur mætast klukkan 14:00 í dag. Leikurinn verður í beinni á Sýn Sport Ísland.