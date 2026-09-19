Leikirnir við HK fín æfing fyrir stóru stundina

„Ég held að það sé aðallega bara svona spenningur í hópnum. Það verður gaman að fara á þennan völl og spila fyrir framan fullt af fólki og auðvitað er mikið undir en það er líka bara bjútíið við svona úrslitaleiki. Það er gaman að spila leiki þar sem allt er undir,“ segir Arnór Breki Ásþórsson, fyrirliði Fylkis, fyrir úrslitaleikinn gegn Þrótti í dag.
Leikurinn fer fram á Laugardalsvelli og hefst klukkan 16:15. Um er að ræða hreinan úrslitaleik um sæti í Bestu-deild karla.
Hvernig leik býstu við?
„Svona úrslitaleikir eru oft svolítið lokaðir til að byrja með en þetta voru líka úrslitaleikir á móti HK þannig að þetta er svona svolítið svona back to back. Það er eiginlega ómögulegt að segja hvernig leikurinn verður.“
Hann segir að bæði lið séu sterk, vel mönnuð og með góða þjálfara.
„Þannig að við þurfum að vera alveg á okkar besta degi til að taka þennan leik. Ég held þetta hafi verið svona fín æfing að spila þessa leiki á móti HK, þar sem það er allt undir og menn hafa fengið svona smá smjörþefinn af þessu.“