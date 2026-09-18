„Töpuðum á réttan hátt” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 18. september 2026 19:46 Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, er sáttur með frammistöðuna þrátt fyrir tap. Anton/Vísir Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, var sár eftir 1-0 tap liðsins gegn FH í Kaplakrika en mjög ánægður með frammistöðu sinna leikmanna. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir skoraði eina mark leiksins á 90. mínútu. „Ég er rosalega sorgmæddur fyrir stelpurnar. Þær lögðu svo mikið í leikinn. Ég er sár yfir því að hafa tapað þegar mér fannst það eiginlega ótrúlegt miðað við hvernig seinni hálfleikurinn spilaðist,“ sagði Óskar Smári eftir leik. Stjarnan varðist vel lengst af og hélt út fram á lokamínútu venjulegs leiktíma. Óskar Smári var sérstaklega ánægður með hvernig hans lið óx inn í leikinn. „Varnarleikurinn var góður og í seinni hálfleik, eftir því sem leið á leikinn, fannst mér við alltaf verða líklegri og líklegri. Það var þessi tilfinning að þetta væri okkar leikur og við ætluðum að koma hingað og vinna hann.“ Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, var sár eftir 1-0 tap liðsins gegn FH í Kaplakrika en mjög ánægður með frammistöðu sinna leikmanna. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir skoraði eina mark leiksins á 90. mínútu. „Ég er mjög ánægður með frammistöðuna og mjög ánægður með stelpurnar fyrir að hafa lagt allt í þetta. Útkoman er fúl en það er margt jákvætt sem við getum tekið með okkur í næstu leiki.“ Óskar Smári hrósaði einnig hugarfari leikmanna sinna og nefndi sérstaklega hversu ungt lið Stjarnan var með inni á vellinum undir lok leiks. „Mér fannst stelpurnar geggjaðar í dag. Þetta er kornungt lið og nokkrir leikmenn voru að fá sínar fyrstu mínútur. Bæði eldri leikmenn og yngri leikmenn voru öflugir í dag.“ Hann sagði vissulega ýmislegt sem mætti laga en það væri ekki það sem hann tæki helst úr leiknum. „Ég er ekki að pæla í því núna. Ég er að pæla í viðhorfinu og hvernig við fórum inn í leikinn. Ég er gríðarlega ánægður með það.“ Stjarnan tapaði einnig síðasta leik sínum gegn Víkingi en Óskari Smára fannst frammistaðan í Kaplakrika allt önnur. „Auðvitað er fúlt að tapa svona og það svíður en þarna taparðu á réttan hátt, finnst mér. Við vorum að sækja til að vinna leikinn þegar við fengum markið á okkur.“ „Ég get alveg tapað svona þegar leikmenn leggja 110 prósent í verkefnið og andinn og hugarfarið er þannig að við erum að reyna að vinna leikinn. Hrós á stelpurnar í dag. Þær lögðu sig fram, spiluðu saman og sýndu fullt af flottum sóknarupphlaupum í seinni hálfleik.“ Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Stjarnan Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Fleiri fréttir Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli „Töpuðum á réttan hátt” „Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” „Meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur“ Uppgjörið: ÍBV - Þróttur 4-3 | Bikarþynnka í Vestmannaeyjum Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana Sjá meira