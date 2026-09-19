Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“

„Við vissum að við værum betra liðið og ákváðum að sýna það í dag,“ sagði Adam Ægir Pálsson, einn markaskorara KA, eftir 3-0 sigur á erkióvinunum í Þór í kvöld.
Allt var undir í leiknum en lítið er eftir af tímabilinu og liðin bæði í harðri fallbaráttu. Adam Ægir segir einhver líkindi milli leiksins í kvöld og þess sem liðin spiluðu í lok júlí, en núna mættu KA-menn vel gíraðir í síðari hálfleikinn. Skilaði það þremur mörkum og mikilvægum sigri.
„Þetta var svipaður leikur og við spiluðum fyrir nokkrum vikum síðan. Þá vorum við töluvert betri í fyrri hálfleik en það sem breytist núna var að við komum miklu betur út í seinni hálfleik og sýndum hvað við getum. Mér finnst þetta það sem KA getur, auðvitað er búið að ganga illa og þá gengur erfiðlega að ná sigrunum en ég held að þetta sé gott fyrir okkur.“
Adam Ægir skoraði þriðja mark leiksins á 83. mínútu eftir snarpa skyndisókn. Gulltryggði markið sigur heimamanna, en Adam Ægir segir fátt jafnast á við þá tilfinningu að skora í leik sem þessum og sigra.
„Ég held að það sé ekki til betri tilfinning og akkúrat núna. Ég klúðraði dauðafæri, það er stutt á milli þess að vera skúrkur eða kóngurinn. Ég skuldaði KA þetta, ég var bara kominn með eitt mark og ég er ekki nógu sáttur með það, en ég held þegar maður skorar í nágrannaslagnum þá er maður búinn að borga upp nokkuð mikið,“ sagði Adam Ægir glaður að lokum.