Á meðal nýrra liða sem hægt er að velja í nýjustu útgáfu FC-tölvuleiksins, vinsælasta fótboltatölvuleiks heims, eru núverandi Íslandsmeistarar kvenna, Blikakonur.
Blikakonur brjóta þar með blað sem fyrsta íslenska félagsliðið í leiknum en áður hefur verið hægt að spila sem íslensku landsliðin.
Karlalandsliðið var fyrst með fyrir níu árum og EA Sports, framleiðandi leiksins, tók svo íslenska kvennalandsliðið fyrst inn fyrir fjórum árum.
Agla María Albertsdóttir er besti leikmaður Blikaliðsins í tölvuleiknum, með 72 í heildareinkunn. Hún er ein af fimm leikmönnum Breiðabliks sem flokkast í silfurflokk en hinir fjórtán leikmenn liðsins í leiknum eru bronsleikmenn.
Elísa Viðarsdóttir og Berglind Björg Þorvaldsdóttir eru með 70 í einkunn en Berglind hefur reyndar ekkert spilað á árinu vegna barneignaorlofs sem Barbára Sól Gísladóttir, með 69 í einkunn, er einnig komin í. Kristín Dís Árnadóttir er svo fimmti silfurleikmaðurinn, með 65 í einkunn.
Ef horft er til allra íslensku leikmannanna í leiknum þá eru fimm íslenskir „gullleikmenn“, þar af þrjár konur og tveir karlar.
Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði Bayern og landsliðsins, er með hæstu einkunn Íslendinganna eða 84.
Sveindís Jane Jónsdóttir kemur fast á hæla hennar með 83 í einkunn og hún er skráð með 92 í hraða. Sjö knattspyrnukonur í heiminum þykja (örlítið) fljótari en Sveindís, þar af tvær evrópskar en það eru hin pólska Ewa Pajor og hin spænska Salma Paralluelo.
Hákon Arnar Haraldsson er með 78 í einkunn, Albert Guðmundsson 77 og Sandra María Jessen er svo með 76 í einkunn.
Hægt er að skoða alla íslensku leikmennina með því að smella hér.