„Mér líður alveg ógeðslega vel. Ég vinn við að þjálfa fótboltalið og er búinn að eyða þremur árum í að láta þetta gerast, nákvæmlega það sem er að gerast núna. Það eru einhverjir 900 dagar að baki,“ sagði Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar, eftir að stýra sínum mönnum upp í Bestu deild karla í fótbolta.
Þróttur Reykjavík og Fylkir mættust á Laugardalsvelli í úrslitum umspils Lengjudeildar. Unnu Þróttarar sanngjarnan 1-0 sigur og munu leika í deild þeirra bestu á næstu leiktíð.
„Ég er ótrúlega stoltur af því hvað liðið var svalt, bæði í þessum leikjum gegn Njarðvík og svo í þessum leik. Sérstaklega í dag, þarf auðvitað að horfa á þetta aftur en fannst ekkert vera á leiðinni frá Fylki. Það er ekki af því Fylkir voru lélegir heldur af því að við höfðum þá trú að þeir gætu ekki sært okkur.“
„Í vikunni líka, þetta er auðvitað ekki venjulegur leikur en samt erum við ekki að fara á límingunum að þetta sé framundan heldur var bara fótboltaleikur framundan. Hendum í fína frammistöðu, verjumst vel og þá munum við vinna.“
„Ég er stoltur af sjálfum mér fyrir að halda línu. Það er búið að tala um mini-krísur bæði í fyrra og í ár, þessi klassíska lína að Þróttur koðni, project nothing og allt þetta dót. Við höfum staðið staðfastir í okkar trú á að við séum ekki svoleiðis klúbbur. Við erum klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins. Er stoltur að við höfum haldið þessari línu frekar en að fara í örvæntingu að selja leikmenn frá okkur eða kaupa einhverja aðra.“
„Það er svolítið langt síðan ég vann einhvern titil, ég þarf að dusta rykið af fagnaðarlátunum. Ef ég á að vera alveg eðlilegur er þetta partur af markmiði. Markmiðið er að verða Bestu deildarlið sem heldur sér í Bestu deildinni og mætir bestu liðum landsins. Þetta var ógeðslega mikilvægt skref því þetta er ógeðslega erfið deild að komast upp úr en markmiðið stendur ennþá,“ sagði Sigurvin að endingu en lofaði þó að hann myndi skemmta sér vel í kvöld.
„Auðvitað er þetta svekkjandi. Varnarlega vorum við fínir. Þeir voru ekki að skapa mikið í opnu spili, fengu tvö færi í seinni hálfleik í gegnum skyndisóknir,“ sagði Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis beint eftir leik.
„Vonbrigði að fá á sig mark þar sem við erum í skipulaginu, gleymdum að stíga inn í þríhyrningana. En menn skildu allt eftir inn á vellinum. Við sýndum karakter, hentum mönnum fram og reyndum að jafna leikinn en það gekk ekki.“
„Sóknarlega hefðum við þurft að vera með meiri hreyfingu, ná að draga þá betur úr stöðum, meiri nákvæmni í sendingum til að geta opnað þá.“
„Við vorum pínu stressaðir í byrjun en það rjátlaði af okkur. Auðvitað er þetta stór leikur og þetta fer í reynslubankann.“