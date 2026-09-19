Íslenski boltinn

Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Snær Ingason brosti breitt eftir að sætið í Bestu deildinni var tryggt. Hann skoraði sigurmarkið í kvöld.
Aron Snær Ingason brosti breitt eftir að sætið í Bestu deildinni var tryggt. Hann skoraði sigurmarkið í kvöld. vísir/Anton

Þróttarar tryggðu sér sæti í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld með 1-0 sigri gegn Fylki í úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar, á Laugardalsvelli.

Fögnuður Þróttara stendur nú yfir við félagsheimili þeirra í Laugardalnum en áratugur er liðinn síðan að liðið spilaði síðast í efstu deild karla. Aðeins vika er síðan kvennalið félagsins fagnaði á sama stað fyrsta stóra titlinum í sögu félagsins þegar það varð bikarmeistari.

Sigurmarkið gegn Fylki í kvöld skoraði Aron Snær Ingason eftir frábæran samleik Þróttara, korteri fyrir leikslok, og má sjá markið hér að neðan.

Besta deild karla Þróttur Reykjavík Lengjudeild karla

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