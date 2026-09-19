Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina

Þróttarar tryggðu sér sæti í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld með 1-0 sigri gegn Fylki í úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar, á Laugardalsvelli.
Fögnuður Þróttara stendur nú yfir við félagsheimili þeirra í Laugardalnum en áratugur er liðinn síðan að liðið spilaði síðast í efstu deild karla. Aðeins vika er síðan kvennalið félagsins fagnaði á sama stað fyrsta stóra titlinum í sögu félagsins þegar það varð bikarmeistari.
Sigurmarkið gegn Fylki í kvöld skoraði Aron Snær Ingason eftir frábæran samleik Þróttara, korteri fyrir leikslok, og má sjá markið hér að neðan.
View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélagið Þróttur (@throttur)
A post shared by Knattspyrnufélagið Þróttur (@throttur)
„Mér líður alveg ógeðslega vel. Ég vinn við að þjálfa fótboltalið og er búinn að eyða þremur árum í að láta þetta gerast, nákvæmlega það sem er að gerast núna. Það eru einhverjir 900 dagar að baki,“ sagði Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar, eftir að stýra sínum mönnum upp í Bestu deild karla í fótbolta.
Þróttur Reykjavík mun leika í Bestu deild karla í fótbolta, í fyrsta sinn síðan 2016, eftir 1-0 sigur á Fylki í úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli í dag.