Þór/KA lagði Val að velli með einu marki gegn engu þegar liðin áttust við í fallbaráttuslag í 19. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta á N1-vellinum á Hlíðarenda í dag.
Liðin voru í tveimur neðstu sætum deildarinnar fyrir leikinn en Valur var í því næstneðsta með 20 stig og Þór/KA sat á botninum með stigi minna. Þar fyrir ofan voru Víkingur með 21 stig og Fram með 23 stig.
Þar af leiðandi var mikilvægi leiksins mikið og liðin þurfa sárlega á stigum að halda í baráttu sinni um að forðast fall úr deildinni. Leikurinn bar þess keim, baráttan var mikil en leikurinn var fremur lokaður og færin létu á sér standa.
Bæði lið áttu þó sína kafla og fengu færi til þess að hrifsa til sín sigurinn. Gestirnir að norðan náðu að skora markið sem skildi liðin að í seinni hálfleik.
Það var Margrét Árnadóttir sem skoraði dýrmætt sigurmark Þórs/KA eftir rúmlega klukkutíma leik. Margrét skoraði þá með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf Huldar Óskar Jónsdóttur.
Þór/KA hefur 22 stig í áttunda sæti deildarinnar eftir þenna sigur. Fram er þar fyrir ofan með 23 stig. Valur vermir botnsætið með 20 stig og Víkingur er í því næstneðsta með 21 stig. Víkingur og Valur eigast við í næstu umferð og Þór/KA og Fram leiða saman hesta sína á Akureyri.
„Þetta var mikill baráttuleikur eins og við mátti búast. Ég var að vonast til þess að spennustigið myndi ekki verði til þess að við gætum notið þess að spila góðan fótbolta en það var því miður svolítið uppi á teningnum,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Við vorum að skapa góðar stöður og fín færi en það vantaði gæði og yfirvegun þegar á hólminn var komið á sóknarhelmingnum. Það er erfitt að skapa færi gegn Þór/KA og það hafa fleiri lið verið í vandræðum með að skora gegn þeim Við náðum ekki að finna netmöskvana og því fór sem fór,“ sagði Matthías enn fremur.
„Það eru tveir hörkuleikir fram undan og við höfum engan tíma til þess að svekkja okkur á þessu tapi. Nú þurfum við bara að fara á æfingasvæðið og finna keppnisskap, gleði og gæði í okkar aðgerðir sem við getum svo tekið með okkur inn í næsta verkefni.
Mér fannst svo sem ekkert vanta upp á baráttuna og viljann í þessum leik. En mér fannst meira vanta yfirvegun og gæði í sóknarleik okkar. Við þurfum að bæta því við þegar við mætum Víkingi,“ sagði hann um framhaldið.
„Það var rosalegur sigurvilji, barátta og liðsheild sem skilaði þessum sigri. Svo fannst mér við líka skapa færi til þess að bæta fleiri mörkum við en eitt mark dugði og það er kærkomið,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, að leik loknum.
„Við tókum þann pól í hæðina að líta á þessa keppni fjögurra neðstu liðanna sem nýtt upphaf og bara nýja keppni sem við ætlum að vinna. Við ætluðum klárlega ekki að lenda þar en nú er bara spennandi verkefni að standa uppi sem sigurvegari þar. Þetta var fín byrjun á því,“ sagði Aðalsteinn Jóhann enn fremur.
„Það er umræða um það að fjölga liðum í 12 lið í efstu deild en það er ekki staðan eins og sakir standa. Þetta er mjög jöfn barátta jafnra liða og við erum spenntir fyrir síðustu tveimur leikjum mótsins.
Það vilja allir fótboltamenn og þau sem koma að fótbolta spila leiki sem skipta máli. Það er tilhlökkun fyrir komandi leikjum og við mætum að krafti inn í þá eins og þennan,“ sagði hann um lokasprettinn.
Það var hart barist út um allan völl og leikmenn liðsins sýndu það að viljinn til þess að vinna var klárlega til staðar. Hins vegar vantaði svolítið upp á góð tilþrif og því er það sigurmark Margrétar sem stóð upp úr.
Arna Sif Ásgrímsdóttir var eins og klettur í vörn Þórs/KA og átti stóran þátt í markinu sem Margrét skoraði. Margrét var sömuleiðis iðin við að koma sér í færi og uppskar eins og hún sáði í sigurmarkinu.
Dómarar leiksins, þau Twana Khalid Ahmed, Eydís Ragna Einarsdóttir, Rögnvaldur Þ Höskuldsson og Reynir Ingi Finnsson dæmdu þennan leik bara heilt yfir vel.
Ágætis mæting á Hlíðarenda í dag og bæði lið fengu fínan stuðning úr stúkunni.