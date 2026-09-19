Læti í göngunum eftir leik

Upp úr sauð milli starfsmanna KR og Víkings auk leikmanna eftir leik liðanna á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í dag.
Hegðun stjórnarmanns Víkings þótti fara fyrir brjóstið á starfsmanni KR á göngunum í KR-heimilinu eftir leik. Úr urðu stimpingar og töluverð læti þar sem bæði þjálfarar og leikmenn blönduðu sér í málið.
Mikill hiti var í leik dagsins og heil fimm rauð spjöld fóru á loft. Tveir leikmenn Víkinga, þeir Daníel Hafsteinsson og Sveinn Margeir Hauksson, fengu rautt auk tveggja starfsmanna, Aron Baldvin Þórðarson og Harudin Cardaklija fengu rautt. Svo fékk Hrafn Tómasson í liði KR einnig reisupassann.
Þegar fréttamaður Sýnar leitaðist eftir viðtali voru töluverð öskur og köll og stimpingar í leikmannagöngunum. Menn skildu svo að lokum allt að því sáttir.
Víkingur vann leik dagsins 2-1 og tryggði sér þar með Íslandsmeistaratitilinn.