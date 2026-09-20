FH vann öruggan 5-2 sigur er liðið tók á móti Stjörnunni í neðri hluta Bestu-deildar karla í knattspyrnu í dag.
Jafnræði ríkti með liðunum á upphafsmínútunum og ef eitthvað var virtust Stjörnumenn jafnvel líklegri til afreka. Það átti þó fljótt eftir að breytast.
Jóhannes Kristinn Bjarnason skoraði snyrtilegt mark á 14. mínútu eftir vel útfærða hornspyrnu og stoðsendingu frá Kjartani Kára Halldórssyni. Sá síðarnefndi átti heldur betur eftir að koma við sögu í leik dagsins.
Gils Gíslason bætti svo öðru marki FH-inga við á 20. mínútu eftir að heimamenn unnu boltann á sínum vallarhelmingi og löng sending fram setti eldsnöggan Gils einan í gegn. Gils var yfirvegaður gegn Árna Snæ í marki Stjörnunnar og vippaði boltanum skemmtilega yfir hann.
Þriðja mark FH-inga leit svo dagsins ljós á 32. mínútu þegar Kjartan Kári Halldórsson skoraði af öryggi af vítapunktinum eftir að Örvar Eggertsson hafði gerst brotlegur innan vítateigs. Aðeins mínútu síðar bætti Kjartan Kári öðru marki sínu, og fjórða marki Stjörnunnar, við eftir undirbúning frá Kristjáni Flóka Finnbogasyni.
Í raun voru Stjörnumenn heppnir að mörk FH-inga yrðu ekki fleiri og staðan því 4-0 þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja.
Ef Stjörnumenn áttu að eiga einhverja von um endurkomu í þessum leik þurfti liðið að koma inn marki eins snemma í seinni hálfleik og mögulegt var. Það var líka nákvæmlega það sem liðið gerði þegar Benedikt Waren slapp einn í gegn á fyrstu mínútu seinni hálfleiks og setti boltann yfir Jökul Andrésson í marki FH.
Benedikt Waren setti boltann svo aftur í netið á 55. mínútu, en var dæmdur rangstæður. Hann leiðrétti það þó stuttu seinna þegar hann skoraði glæsilegt mark með skoti fyrir utan teig rétt um fimm mínútum seinna og minnkaði muninn í 4-2.
Þrátt fyrir þessa jákvæðu byrjun á seinni hálfleiknum tókst Stjörnumönnum hins vegar ekki að hleypa spennu í leikinn. Þvart á móti voru það FH-ingar sem bættu í þegar varamaðurinn Guðmundur Andri Tryggvason setti boltann í netið af stuttu færoi á síðustu mínútu venjulegs leiktíma og niðurstaðan varð 5-2 sigur FH.
Með sigrinum fer FH í 27 stig í þriðja sæti neðri hlutans. Liðið er nú sex stigum frá fallsvæðinu þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir og FH-ingar eru því svo gott sem sloppnir við fall.
Stjarnan er hins vegar enn með 31 stig, tíu stigum fyrir ofan fallsvæðið og þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þeirri baráttu.
Mörk Kjartans Kára í fyrri hálfleik komu með svo stuttu millibili að þau fá að teljast sem eitt atvik. Tvö mörk frá sama manninum á svo gott sem sömu mínútunni gerðu í raun út um þennan leik.
Margir í þessu FH-liði sem eiga lof skilið eftir leik dagsins. Kjartan Kári fær að sjálfsögðu prik fyrir sína frammistöðu. Tvö mörk og ein stoðsending í fyrri hálfleik er ekki tekið upp úr götunni. Gils Gíslason átti líka hörkuleik. Sá er fljótur.
Kristján Flóki gerði varnarmönnum Stjörnunnar einnig oft erfitt fyrir og Jóhannes Kristinn Bjarnason skoraði gott mark fyrir heimamenn.
Hins vegar er kannski erfitt að draga út fyrir sviga einhverja skúrka úr Stjörnuliðinu. Örvar Eggertsson var vitaskuld klaufi þegar hann gaf víti og fleiri þurfa að líta inn á við eftir þessa frammistöðu. Sérstaklega á varnarhelmingi vallarins.
Benedikt Waren fær þó lof fyrir sín tvö mörk í dag. Það seinna var sérstaklega smekklegt.
Vilhjálmur Alvar Þórarinsson og hans teymi stóðu sína plikt af stökustu prýði í dag. Menn fengu ekki að komast upp með neitt múður og vítadómurinn í fyrri hálfleik virtist vera það sem við köllum á vondri íslensku spot on.
Auðvitað nokkur vafaatriði sem hægt er að setja spurningamerki við, en óþarfi að einblína á smáatriðin.
Stemningin á vellinum litaðist að einhverju leyti af því að Stjörnumenn hafa í raun að engu að keppa það sem eftir lifir móts og því voru engin brjáluð læti í Garðbæingum. Hins vegar varð alltaf meira og meira gaman hjá FH-ingum eftir því sem mörkum liðsins fjölgaði.