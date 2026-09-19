Aron Elís Þrándarson fagnaði vel sigri Víkings á KR á Meistaravöllum í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Sigurinn tryggði Víkingum Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð.
„Mér líður bara helvíti vel maður. Fyrsta skipti sem við tökum þetta tvisvar í röð. Það var mikilvægt fyrir okkur,“ sagði Aron Elís í fagnaðarlátum á vellinum eftir leik.
Víkingur hefur unnið titilinn þrisvar á síðustu fimm árum en aldrei tekist að verja titilinn fyrr en nú. Aðspurður um hvort það sé ekki stór hjalli sem Víkingar komist yfir segir Aron:
„Jú, klárlega. Það er erfitt að verja titla. Við gerðum það í ár. Nú er það bara að ná að komast í Evrópu á sama tíma.“
Aron nefnir þar Evrópu en Víkingi mistókst að komast í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í sumar. Svíður það enn?
„Auðvitað gerir það það, við erum hundsvekktir. Það eru engar afskanir en við gerum Þetta á næsta ári.“
Fimm rauð spjöld fóru á loft og mikið gekk á undir lok leiks í dag.
„Það eru bara tilfinningar í þessu. Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn? Að fá að sjá einhverjar tilfinningar? Þetta var bara hörkuleikur og mér fannst við geta klárað þetta fyrr og eiga sigurinn skilinn,“ segir Aron sem ætlar að fagna vel í kvöld.
„Það verður fagnað í kvöld, það er klárt.“