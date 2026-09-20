Viktor Jónsson skoraði tvö marka ÍA í öruggum 4-1 sigri á Breiðabliki í Bestu deild karla í fótbolta á Akranesi síðdegis. Hann fer sáttur í frí.
Viktor lofaði fréttamanni að hann myndi setja nokkur mörk fyrir leik og stóð við það.
„Já, já, en ég held það hafi klikkað á þrennunni bara,“ segir Viktor sem fékk færi til að skora þriðja markið.
„Já, heldur betur. Það var þreytt að vera tekinn út af en Lárus var nú búinn að láta mig vita samt að ég fengi níu mínútur til þess að klára þrennuna en tókst ekki í þetta skiptið. Maður má ekki vera of frekur,“ segir Viktor léttur.
„Ég er náttúrulega bara sáttur með niðurstöðuna, en mér fannst þetta nú samt svona hálf orkulítið einhvern veginn allt og hérna. Kannski bara svolítið svona eins og mótið er að spilast akkúrat núna, en mér fannst við gera vel. Við vorum mjög orkumiklir á köflum en svona heilt yfir þá er þetta svona. Ánægður með okkur og að hafa mótiverað okkur í þetta og og komið inn með bara hausinn rétt skrúfaðan á,“ segir Viktor.
Skagamenn svöruðu þá fyrir slæmt 5-1 tap fyrir KR í síðasta leik.
„Já, það er fyrst og fremst það sko að við náðum að svara fyrir það. Það var náttúrulega gjörsamlega óboðleg frammistaða hjá okkur og það er gott að geta svona rifið okkur upp á rassgatinu og komið svona til baka,“ segir Viktor.
Þrjár vikur eru í næsta leik og langt landsleikjahlé fram undan.
Smá frí, hvernig ætlarðu að nýta það?
„Ég hugsa að ég geri bara ekki rassgat sko. Það er bara eins og það er. Tímabilið er ennþá í gangi þótt það séu þrjár vikur í næsta leik. En náttúrulega skrítið að fara inn í frí núna á þessum tímapunkti og svona hausinn kannski ekki alveg kominn þangað að leyfa sér að fara í eitthvað frí. En maður fer að gera eitthvað með fjölskyldunni.“