Keflavík tók á móti Fram í annarri umferð úrslitakeppni Bestu deild karla efri hluta í dag. Leikurinn varð hin mesta skemmtun í seinni hálfleik þar sem hann var endana á milli og voru lokatölur 2-2.
Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað of skipust liðin á því að koma sér í hættulegar stöður þó án þess að ógna að einhverju viti.
Besta færi fyrri hálfleiksins kom þó á 18. mínútu leiksins þegar Alpha Conteh átti gott skot sem Viktor Freyr Sigurðsson varði vel en hélt þó ekki boltanum og hann barst á Dag Inga Valsson en aftur sá Viktor Freyr vel við Keflvíkingum.
Framarar sóttu þá hratt upp völlinn strax eftir þessi færi og boltinn barst inn á teig til Kennie Chopart sem hefur verið þokkalega markheppinn í sumar en Ásgeir Orri Magnússon sá þá við honum í marki Keflavíkur.
Leikurinn jafnaðist svolítið út og bæði lið fengu fín færi. Undir lok fyrri hálfleiks fór að færast smá hiti í þetta og tæklingarnar fóru að vera aðeins grófari.
Staðan var markalaus þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik.
Það dró til tíðinda strax á 48. mínútu þegar Stefan Ljubicic kom Keflavík yfir með góðum skalla eftir flotta fyrirgjöf frá Sindra Snær Magnússyni.
Forysta Keflavíkur lifði ekki lengi því fjórum mínútum síðar voru Framarar búnir að jafna. Róbert Hauksson fékk þá frábæra sendingu innfyrir en náði ekki að halda jafnvægi sem kom þó ekki að sök því Keflvíkingar hreinsuðu bara í hvern annan og Freyr Sigurðsson varð manna grimmastur í teignum og náði að koma boltanum yfir línuna til að jafna leikinn.
Freyr Sigurðsson var svo aftur á ferðinni á 59. mínútu leiksins þegar Keflvíkingar voru enn á ný í vandræðum með að hreinsa boltann eftir sendingu frá Kennie Chopart. Freyr fékk þá boltann í miðjum teignum og átti gott skot sem sigraði Ásgeir Orra Magnússon í marki Keflavíkur.
Sjö mínútum síðar eða á 66. mínútu leiksins jafnaði Keflavík leikinn aftur. Egill Valur Karlsson átti þá flotta fyrirgjöf fyrir markið sem Elvis Okello Bwomono stangaði í netið. Flott sókn hjá Keflvíkingum.
Leikurinn var endana á milli og bæði lið fengu afbragðsfæri. Vuk Oskar fékk kjörið tækifæri til að koma Fram aftur yfir en skóflaði boltanum hátt yfir eftir flottan undirbúning frá varamanninum Má Ægissyni.
Eiður Orri Ragnarsson fékk einnig kjörið tækifæri til þess að koma Keflavík yfir eftir góðan samleik við Axel Inga Jóhannesson en Viktor Freyr Sigurðsson í marki Fram varði frábærlega frá honum.
Fleiri urðu mörkin ekki og liðin skiptu með sér sitthvoru stiginu eftir að lokatölur voru 2-2.
Jöfnunarmark Fram fær þetta atkvæði frá mér. Kómískt í alla staði. Fred með frábæran bolta í gegn á Róbert Hauksson sem missir jafnvægið en boltinn rúllar framhjá Ásgeiri Orra í marki Keflavíkur og hver varnarmaðurinn á fætur öðrum reynir að koma boltanum frá en heppnast þó ekki betur en svo að Freyr Sigurðsson nær að henda sér fyrir eina af hreinsunum á marklínunni og kemur boltanum endanlega í netið.
Freyr Sigurðsson skoraði tvö mörk fyrir Fram í dag og reyndist Keflvíkingum erfiður viðureignar sérstaklega inni á teig.
Markverðir liðana áttu svo risa vörslur fyrir sín lið svo Ásgeir Orri Magnússon og Viktor Freyr Sigurðsson fá líka kall hérna.
Vel hægt að færa rök fyrir því að tvö rauð spjöld í stað gulra hefðu mátt sjást í fyrri hálfleik en leikurinn fékk að fljóta. Heilt yfir var þetta bara þokkalega vel dæmdur leikur í dag.
„Fyrri hálfleikur full rólegur, lítið að gerast og lítið um færi en náum að skrúfa aðeins upp tempóið í seinni hálfleik og Framarar gerðu það líka og þetta varð bara fram og til baka og mesta skemmtun í seinni hálfleik“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur eftir leikinn í dag.
„Það var fullt af færum í þessu báðu megin og við óheppnir hérna í lokin þegar við náum að stela boltanum í uppspili hjá þeim og Eiður skýtur framhjá en þetta hefði geta endað 3-2 fyrir bæði liðin“
Keflavík horfir í gott stig í kvöld þó þeir hefðu viljað fá öll þrjú.
„Við erum að spila á móti mjög góðu Fram liði og auðvitað er gott að ná í stig á móti þeim en við hefðum auðvitað viljað öll þrjú. Sérstaklega hérna á okkar heimavelli á grasinu okkar“
„Við erum alveg með það markmið ennþá að ná þessu fjórða sæti en það kannski fór aðeins frá okkur núna“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson.
„Þetta var nú skrítin leikur“ sagði Rúnar Kristinsson þjálfari Fram eftir leikinn í dag.
„Þetta var opið í báða enda og fullt af færum. Markverðirnir kannski og þá markvörðurinn okkar sennilega maður leiksins. Við brenndum nú af okkar færum og skutum framhjá eða yfir en Ásgeir var líka mjög góður“
„Ég veit nú ekki hvernig tölfræðin er í færunum því það var jafnt örugglega á báða bóga. Það hefði verið hægt að skora fullt af mörkum“
„Aðstæður voru fínar þannig séð. Boltinn skoppar svolítið, blautt gras og við óvanir því að spila á þessu náttúrugrasi sem að er alltaf gaman reyndar en það er aðeins öðruvísi fótbolti og það voru ekkert rosalega margir fallegir spilkaflar hérna en það kom inn á milli“
„Hvort sem að það sé sanngjarnt eða ekki þá er Fred í dauðafæri, Vuk í dauðafæri eða við hittum ekki markið og skjótum yfir eða hvort það séu einhverjir líkamar þarna fyrir á leiðinni en við brennum af full mörgum færum en að sama skapi getum við líka sagt að Keflavík klúðar fullt af dauðafærum“
„Fyrir okkur þá núll stig eða eitt stig breytir í raun engu. Þrjú stig hefðu gert fullt fyrir okkur en staðan er engu að síður bara svipuð og hún var fyrir leikinn“ sagði Rúnar Kristinsson.