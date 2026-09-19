„Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“

„Fyrstu viðbrögð eru bara svekkelsi. Við erum bara sárir eftir þetta,“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, hundsvekktur eftir 3-0 tap gegn erkióvininum í KA í kvöld í botnbaráttuslag.
Staðan var markalaus í hálfleik og hófst síðari hálfleikurinn nokkuð rólega. Sigurði fannst þó sínir menn koma vel út í síðari hálfleikinn þar til þeir fengu skell þegar fyrsta mark leiksins kom.
„Mér fannst við koma frábærir inn í seinni hálfleikinn og vera gjörsamlega með yfirhöndina í leiknum þegar þeir skora þetta mark. Það klikkar eitt pressu móment hjá okkur og þeir komast í skotfæri fyrir utan teig, stöngin inn. Virkilega pirrandi, því allt móment var með okkur akkúrat á þeim tímapunkti. Svo fáum við annað mjög klaufalegt mark á okkur í kjölfarið og við bara náðum ekki að stíga upp eftir það. Stemningin þeirra megin og þannig fór sem fór.“
Þórsarar voru í vandræðum sóknarlega í leiknum en liðið náði aðeins einu skoti á markið, þrátt fyrir að hafa fengið heilar tólf hornspyrnur í leiknum.
„Mér fannst margt vera að ganga upp hjá okkur. Við náðum ekki að búa til færin sem við þurftum, en það voru fullt af augnablikum inn í teignum þeirra og við fengum fullt af hornspyrnum og þrýstum á þá. Pressan okkar svínvirkaði, nánast fullkomlega þangað til að þeir skora þetta mark upp úr leiðinlegu upphlaupi sem að við náðum ekki að stoppa. Það er bara svekkjandi,“ sagði Sigurður, sem segir sína menn taka þessum kinnhest og halda áfram.
„Við tökum þetta bara á kinnina og mætum klárir. Þetta er ekki að fara brjóta Þórs liðið.“
Nú er komið langt hlé vegna landsleikja. Sigurður segir þetta vera frábæran tímapunkt fyrir sitt lið að fá smá stopp og snúa bökum saman fyrir þá hörðu fallbaráttu sem framundan er eftir landsleikjahléið.
„Frábær tímapunktur. Við förum bara særðir inn í þetta hlé. Særð dýr eru hættulegustu dýrin, við mætum bara klárir eftir hléið og hjólum á þessa þrjá síðustu leiki. Við eigum tvo heimaleiki sem við munum nýta okkur mjög vel og fá Þórsara með okkur í það dæmi, því við þurfum alla upp á dekk núna. Auðvitað særir þetta miklu meira en aðrir leikir og önnur úrslit, en við verðum bara að vera stórir og taka þetta á kinnina,“ sagði Sigurður að lokum.
„Við vissum að við værum betra liðið og ákváðum að sýna það í dag,“ sagði Adam Ægir Pálsson, einn markaskorara KA, eftir 3-0 sigur á erkióvinunum í Þór í kvöld.