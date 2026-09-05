Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. september 2026 23:09 Vladímir Pútin Rússandsforseti bauð Jared Kushner tengdason Bandaríkjaforseta velkominn á sinn fund í Moskvu í dag. EPA/GAVRIIL GRIGOROV Vladimír Pútín Rússlandsforseti fundaði með sendinefnd Bandaríkjaforseta í Moskvu í dag. Sendinefndina skipa erindrekar Donalds Trump og Hvíta hússins, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, en tilgangur hennar er að binda enda á innrásarstríðið. „Þeir munu mæta til þeirra með tillögu um að binda enda á stríðið,“ sagði Trump þegar hann var spurður út í heimsóknina. Hingað til hafa tilraunir Bandaríkjanna og bandamanna þeirra til að miðla friðarsamkomulagi ekki tekist. Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti að hafa sagt að hann bæri „fullt traust“ til milligöngu Bandaríkjanna milli Rússlands og Úkraínu, að því er kemur fram í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios, og þakkað Bandaríkjaforseta fyrir hans friðarviðleitni. Auk þess hafi hann lýst aðstæðum í Úkraínu sem „erfiðum“. Viðræðurnar fóru fram fyrir luktum dyrum og stóðu yfir í um þrjár klukkustundir. Pútín sagði fyrr í vikunni að Rússar væru að sigra Úkraínu og að varnir þeirra væru við það að falla saman. Auk þess hafi hann skipað Rússlandsher að auka umfang árása á orkuinnviði fyrir haustið. Júrí Úsjakov, ráðgjafi Rússlandsforseta, var einnig viðstaddur fundinn en hann er hér fyrir miðju á myndinni og snýr baki í myndavélina. EPA/GAVRIIL GRIGOROV Þá hafa Rússar verið að gera ítrekaðar og umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæði með skotflaugum og sjálfsprengidrónum. Sjá einnig: Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Selenskí sagði í fyrradag að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnunar Úkraínu. Í morgun var greint frá því að fjórir hefðu fallið í árás Rússa í borginni. Fimm til viðbótar hefðu særst. Hlé gert á árásum á meðan viðræðum stendur Þriggja daga hlé var gert á árásum á höfuðborgir beggja ríkja meðan á heimsókn sendinefndarinnar stendur. Pútín hafi sagt að Rússland myndi gera sitt ýtrasta til þess að tryggja öryggi samningaviðræðnanna en ekki fyrirskipað vopnahlé annars staðar en í Kænugarði. Úkraínuforseti var á svipuðu máli. „Frá og með nú og fram á laugardagskvöld, sem og á sunnudag og mánudag, er Úkraína reiðubúin að halda aftur af árásum á Moskvu og við væntum þess að Rússar geri slíkt hið sama varðandi Kænugarð,“ sagði Selenskí. Halda til Kænugarðs á morgun Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur gefið það út að hann muni hitta þá Wirkoff og Kushner í Kænugarði á morgun. Hann sagði að hann hefði rætt við tvímenningina í dag og vinna væri þegar hafin á milli þeirra tveggja og Rússlands. „Áætlun um diplómatískar viðræður morgundagsins í Kænugarði, með þátttöku bandaríska teymisins, hefur verið samþykkt. Við bíðum eftir Steve Witkoff og Jared Kushner og erum reiðubúin í innihaldsríkar viðræður,“ sagði Selenskí að auki. Kusner og Witkoff hafi nokkrum sinnum heimsótt Rússland, síðast í janúar, en á morgun verði þeirra fyrsta heimsókn til Kænugarðs. Sendinefndir frá Úkraínu hafi hins vegar sótt viðræður í Bandaríkjunum síðastliðna 18 mánuði. Ekki er ljóst hvernig Witkoff og Kushner munu ferðast frá Moskvu til Kænugarðs en flughelgi Úkraínu hefur verið lokuð frá því að Rússar gerðu sína allsherjarinnrás. Ferðist þeir með flugvél Bandaríkjanna verður það fyrsta alþjóðaflugið frá því í febrúar 2022 sem lendir í Úkraínu, segir að auki í umfjöllun Axios. Rússland Úkraína Donald Trump Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Bilun hjá Teya olli löngum röðum Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Erlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Erlent „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Innlent Fleiri fréttir Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Sjá meira