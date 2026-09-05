Erlent

Funduðu í Moskvu um enda­lok stríðsins

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vladímir Pútin Rússandsforseti bauð Jared Kushner tengdason Bandaríkjaforseta velkominn á sinn fund í Moskvu í dag.
Vladímir Pútin Rússandsforseti bauð Jared Kushner tengdason Bandaríkjaforseta velkominn á sinn fund í Moskvu í dag. EPA/GAVRIIL GRIGOROV

Vladimír Pútín Rússlandsforseti fundaði með sendinefnd Bandaríkjaforseta í Moskvu í dag. Sendinefndina skipa erindrekar Donalds Trump og Hvíta hússins, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, en tilgangur hennar er að binda enda á innrásarstríðið.

„Þeir munu mæta til þeirra með tillögu um að binda enda á stríðið,“ sagði Trump þegar hann var spurður út í heimsóknina. Hingað til hafa tilraunir Bandaríkjanna og bandamanna þeirra til að miðla friðarsamkomulagi ekki tekist. 

Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti að hafa sagt að hann bæri „fullt traust“ til milligöngu Bandaríkjanna milli Rússlands og Úkraínu, að því er kemur fram í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios, og þakkað Bandaríkjaforseta fyrir hans friðarviðleitni. 

Auk þess hafi hann lýst aðstæðum í Úkraínu sem „erfiðum“.

Viðræðurnar fóru fram fyrir luktum dyrum og stóðu yfir í um þrjár klukkustundir.

Pútín sagði fyrr í vikunni að Rússar væru að sigra Úkraínu og að varnir þeirra væru við það að falla saman. Auk þess hafi hann skipað Rússlandsher að auka umfang árása á orkuinnviði fyrir haustið.

Júrí Úsjakov, ráðgjafi Rússlandsforseta, var einnig viðstaddur fundinn en hann er hér fyrir miðju á myndinni og snýr baki í myndavélina. EPA/GAVRIIL GRIGOROV

Þá hafa Rússar verið að gera ítrekaðar og umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæði með skotflaugum og sjálfsprengidrónum.

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Selenskí sagði í fyrradag að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnunar Úkraínu. Í morgun var greint frá því að fjórir hefðu fallið í árás Rússa í borginni. Fimm til viðbótar hefðu særst. 

Hlé gert á árásum á meðan viðræðum stendur 

Þriggja daga hlé var gert á árásum á höfuðborgir beggja ríkja meðan á heimsókn sendinefndarinnar stendur.

Pútín hafi sagt að Rússland myndi gera sitt ýtrasta til þess að tryggja öryggi samningaviðræðnanna en ekki fyrirskipað vopnahlé annars staðar en í Kænugarði. Úkraínuforseti var á svipuðu máli.

„Frá og með nú og fram á laugardagskvöld, sem og á sunnudag og mánudag, er Úkraína reiðubúin að halda aftur af árásum á Moskvu og við væntum þess að Rússar geri slíkt hið sama varðandi Kænugarð,“ sagði Selenskí.

Halda til Kænugarðs á morgun 

Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur gefið það út að hann muni hitta þá Wirkoff og Kushner í Kænugarði á morgun. Hann sagði að hann hefði rætt við tvímenningina í dag og vinna væri þegar hafin á milli þeirra tveggja og Rússlands.

„Áætlun um diplómatískar viðræður morgundagsins í Kænugarði, með þátttöku bandaríska teymisins, hefur verið samþykkt. Við bíðum eftir Steve Witkoff og Jared Kushner og erum reiðubúin í innihaldsríkar viðræður,“ sagði Selenskí að auki.

Kusner og Witkoff hafi nokkrum sinnum heimsótt Rússland, síðast í janúar, en á morgun verði þeirra fyrsta heimsókn til Kænugarðs. Sendinefndir frá Úkraínu hafi hins vegar sótt viðræður í Bandaríkjunum síðastliðna 18 mánuði.

Ekki er ljóst hvernig Witkoff og Kushner munu ferðast frá Moskvu til Kænugarðs en flughelgi Úkraínu hefur verið lokuð frá því að Rússar gerðu sína allsherjarinnrás. Ferðist þeir með flugvél Bandaríkjanna verður það fyrsta alþjóðaflugið frá því í febrúar 2022 sem lendir í Úkraínu, segir að auki í umfjöllun Axios.

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