Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. september 2026 19:43 Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpsystur sinni á árunum 2014 og 2015. Maðurinn er meðal annars sakaður um að hafa nauðgað stúlkunni í fjölskylduferð og síðar á heimili sínu. Þetta kemur fram í ákæru héraðssaksóknara, sem gefin var út 2. júlí síðastliðinn. Ákæran er í fjórum liðum og er maðurinn ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn barni í þremur þeirra en nauðgun í þeim fjórða. Málið var þingfest á þriðjudaginn. Faðir ákærða og móðir brotaþola voru í sambúð þegar brotin áttu sér stað. Samkvæmt ákærunni á maðurinn að hafa brotið kynferðislega gegn stúlkunni í nokkur skipti í fjölskylduferð í maí og júní árið 2014. Hann er meðal annars sakaður um að hafa áreitt stúlkuna kynferðislega þegar þau lágu saman í rúmi og í eitt skipti læst sig og stúlkuna inni á baðherbergi þar sem hann á að hafa káfað á henni og stungið fingri í leggöng hennar. Manninum er jafnframt gefið að sök að hafa haft samræði við stúlkuna án samþykkis á þáverandi heimili sínu í júlí 2014. Síðasti ákæruliðurinn varðar meint brot sumarið 2015, þegar maðurinn er sakaður um að hafa haft endaþarmsmök við stúlkuna án samþykkis og með ólögmætri nauðung á heimili sínu. Í ákærunni segir að maðurinn hafi ekki látið af háttseminni þrátt fyrir að stúlkan hafi grátið og reynt með orðum að fá hann til að hætta. Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist fyrir hönd stúlkunnar að honum verði gert að greiða henni fjórar milljónir króna í miskabætur, auk vaxta og málskostnaðar. Dómsmál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Mest lesið Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Innlent Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Fleiri fréttir Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Sjá meira