Innlent

Á­kærður fyrir gróf brot á barn­ungri stjúp­systur sinni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir í málinu.
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpsystur sinni á árunum 2014 og 2015. Maðurinn er meðal annars sakaður um að hafa nauðgað stúlkunni í fjölskylduferð og síðar á heimili sínu.

Þetta kemur fram í ákæru héraðssaksóknara, sem gefin var út 2. júlí síðastliðinn. Ákæran er í fjórum liðum og er maðurinn ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn barni í þremur þeirra en nauðgun í þeim fjórða. Málið var þingfest á þriðjudaginn.

Faðir ákærða og móðir brotaþola voru í sambúð þegar brotin áttu sér stað.

Samkvæmt ákærunni á maðurinn að hafa brotið kynferðislega gegn stúlkunni í nokkur skipti í fjölskylduferð í maí og júní árið 2014. Hann er meðal annars sakaður um að hafa áreitt stúlkuna kynferðislega þegar þau lágu saman í rúmi og í eitt skipti læst sig og stúlkuna inni á baðherbergi þar sem hann á að hafa káfað á henni og stungið fingri í leggöng hennar.

Manninum er jafnframt gefið að sök að hafa haft samræði við stúlkuna án samþykkis á þáverandi heimili sínu í júlí 2014.

Síðasti ákæruliðurinn varðar meint brot sumarið 2015, þegar maðurinn er sakaður um að hafa haft endaþarmsmök við stúlkuna án samþykkis og með ólögmætri nauðung á heimili sínu. Í ákærunni segir að maðurinn hafi ekki látið af háttseminni þrátt fyrir að stúlkan hafi grátið og reynt með orðum að fá hann til að hætta.

Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist fyrir hönd stúlkunnar að honum verði gert að greiða henni fjórar milljónir króna í miskabætur, auk vaxta og málskostnaðar.

Dómsmál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum

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