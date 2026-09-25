Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir ráðherra ríkisstjórnarinnar fyrir að vilja ekki ræða við fjölmiðla. Hún líkir þeim við Bandaríkjaforseta sem er ekki mikill vinur fjölmiðlafrelsis.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hafa verið tvísaga í svörum sínum um brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórninni. Hún ræddi málið í Reykjavík síðdegis í dag.
„Mér finnst hún hafa orðið uppvís að því bæði á Alþingi og núna og líka í viðtölum að einhvern veginn tala út og suður um þessa atburðarás,“ segir Guðrún um Ingu.
Hún segir ekki nóg að vísa til ólíkrar upplifunar þeirra sem að málinu komu.
„Við höfum aftur á móti engan áhuga að vita hvernig Inga Sæland upplifir lífið og tilveruna. Við erum í starfi þar sem við erum að tala um staðreyndir.“
Guðrún var spurð hvort hún teldi að ráðherrar ættu að íhuga stöðu sína í ljósi málsins. Hún vildi ekki nefna tiltekna ráðherra en minnti á þær skyldur sem hvíldu á kjörnum fulltrúum.
„Við sem sitjum á Alþingi Íslendinga, við erum búin að skrifa undir drengskapareið og í þeim eið liggur fyrir að við verðum að segja satt og rétt frá og vera heiðarleg í okkar störfum.“
Guðrún segir jafnframt áhyggjuefni að ráðamenn neiti að svara spurningum fjölmiðla. Hún ber stöðuna hér á landi saman við samskipti Bandaríkjaforseta við fjölmiðla. Erfitt hefur reynst að ná í ráðherra vegna málsins, þó að auðvitað séu skýringar á því. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna stendur yfir og Ragnar Þór, sem tók við ráðherraembætti eftir brotthvarf Guðmundar, ber fyrir sig að vera of slappur til að ræða við fjölmiðla.
„Mér finnst þetta meira að segja farið að minna mig núna á stöðuna eins og er í Bandaríkjunum þar sem að forsetinn þar neitar að tala við ákveðna fjölmiðla og svo framvegis.“
Hún segir fjölmiðla gegna mikilvægu hlutverki við að upplýsa almenning um störf stjórnvalda og eiga að njóta aðgangs að ráðamönnum umfram það sem almenningur hafi almennt.
„Þannig að mér finnst þetta snúast bara að hvernig viljum við að stjórnvöld hagi sér.“