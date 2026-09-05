Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, og Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, munu heimsækja Rússland og Úkraínu um helgina. Bandaríkjaforseti segir þá koma með tillögu sem á að binda enda á stríðið.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur gefið það út að hann muni hitta tvímenningana í Kænugarði á sunnudag eftir að þeir munu hafa rætt við Vladimír Pútín Rússlandsforseta í Moskvu í dag, laugardag.
„Þeir munu mæta til þeirra með tillögu um að binda enda á stríðið,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti í gær þegar hann var spurður út í heimsóknina.
Innrásarstríð Rússa í Úkraínu er komið á fimmta ár en víglínan hefur verið svo gott sem frosin allra síðustu ár. Selenskí sagði í gær að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnunar Úkraínu.
Oleksanders Poklad, sem er yfirmaður öryggismála í landinu. Poklad sakaði ekki en úkraínuforseti kvaðst hafa gefið Poklad þau fyrirmæli að svara þessum árásum „á fullnægjandi hátt“.
Í morgun greindu stjórnvöld í Kamianske í suðaustanverðri Úkraínu frá því að fjórir hefðu fallið í árás Rússa í borginni. Fimm til viðbótar hefðu særst.
Witkoff og Kushner hafa oft áður heimsótt Rússland en hafa ekki haft viðræður í Úkraínu.