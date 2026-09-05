Erlent

Full­trúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís

Agnar Már Másson skrifar
Kushner (t.v.) og Witkoff (t.h.) eru sérstakir erindrekar Donalds Trump.
Kushner (t.v.) og Witkoff (t.h.) eru sérstakir erindrekar Donalds Trump. AP

Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, og Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, munu heimsækja Rússland og Úkraínu um helgina. Bandaríkjaforseti segir þá koma með tillögu sem á að binda enda á stríðið.

Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur gefið það út að hann muni hitta tvímenningana í Kænugarði á sunnudag eftir að þeir munu hafa rætt við Vladimír Pútín Rússlandsforseta í Moskvu í dag, laugardag.

„Þeir munu mæta til þeirra með tillögu um að binda enda á stríðið,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti í gær þegar hann var spurður út í heimsóknina.

Innrásarstríð Rússa í Úkraínu er komið á fimmta ár en víglínan hefur verið svo gott sem frosin allra síðustu ár. Selenskí sagði í gær að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnunar Úkraínu. 

Oleksanders Poklad, sem er yfirmaður öryggismála í landinu. Poklad sakaði ekki en úkraínuforseti kvaðst hafa gefið Poklad þau fyrirmæli að svara þessum árásum „á fullnægjandi hátt“.

Í morgun greindu stjórnvöld í Kamianske í suðaustanverðri Úkraínu frá því að fjórir hefðu fallið í árás Rússa í borginni. Fimm til viðbótar hefðu særst.

Witkoff og Kushner hafa oft áður heimsótt Rússland en hafa ekki haft viðræður í Úkraínu.

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