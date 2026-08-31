Erlent

Telja Rússa undir­búa nýja sókn á landi að Kænu­garði

Kjartan Kjartansson skrifar
Rústir og brak eftir rússneska loftárás á vöruhús við Kænugarð um helgina. Um fjörutíu manns féllu í árásinni sem er sú mannskæðasta á þessu ári til þessa.
Rústir og brak eftir rússneska loftárás á vöruhús við Kænugarð um helgina. Um fjörutíu manns féllu í árásinni sem er sú mannskæðasta á þessu ári til þessa. AP/Francisco Seco

Úkraínsk stjórnvöld telja sig hafa njósnir um að Rússar hyggi á nýja sókn á landi gegn höfuðborginni Kænugarði og Tsjernihiv. Þá segjast Rússar ætla að hefja meiriháttar árásir á orkuinnviði Úkraínu.

Pavlo Palisa, aðstoðarskrifstofustjóri forsetaembættis Úkraínu, sagði blaðamönnum að stjórnvöld í Kreml hefðu falið hershöfðingjum sínum að undirbúa árásir á borgirnar tvær. Njósnir sem Úkraínumenn hefðu fengið og staðfest bentu til þess, að því er segir í frétt Politico.

Ekkert benti þó enn til þess að Rússar væru byrjaðir að safna liði til sóknarinnar. Palisa sagði Úkraínumenn róa að því öllum árum að koma í veg fyrir að Rússar gætu sótt frekar fram.

Rússaher reyndi að taka Kænugarð með landgönguliði í upphafi allsherjarinnrásarinnar í febrúar 2022 en Úkraínumenn ráku hann á bak aftur.

Gætu hafið nýja herkvaðningu

Ýmis teikn hafa verið á lofti undanfarið um að rússnesk stjórnvöld ætli sér að stigmagna átökin. Wall Street Journal sagði frá því nýlega að þau gætu ráðist í frekari herkvaðningu.

Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA fór óvænt til Moskvu í síðustu viku til þess að tala við rússneskan starfsbróður sinn. Hann er sagður hafa varað Rússa við að efna ekki til ófriðar við aðildarríki Atlantshafsbandalagsins.

Hefna árása á olíuinnviði

Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði um helgina að það ætlaði að láta sverfa til stáls gegn orkuinnviðum Úkraínu. Það eigi að vera hefndaraðgerð vegna ítrekaðra drónaárása Úkraínumanna á olíuinnviði Rússa á undanförnum vikum og mánuðum.

Viðvarandi rafmagnsleysi var víða í Úkraínu síðasta vetur vegna árása Rússa á orkuver og flutningskerfi.

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