Úkraínsk stjórnvöld telja sig hafa njósnir um að Rússar hyggi á nýja sókn á landi gegn höfuðborginni Kænugarði og Tsjernihiv. Þá segjast Rússar ætla að hefja meiriháttar árásir á orkuinnviði Úkraínu.
Pavlo Palisa, aðstoðarskrifstofustjóri forsetaembættis Úkraínu, sagði blaðamönnum að stjórnvöld í Kreml hefðu falið hershöfðingjum sínum að undirbúa árásir á borgirnar tvær. Njósnir sem Úkraínumenn hefðu fengið og staðfest bentu til þess, að því er segir í frétt Politico.
Ekkert benti þó enn til þess að Rússar væru byrjaðir að safna liði til sóknarinnar. Palisa sagði Úkraínumenn róa að því öllum árum að koma í veg fyrir að Rússar gætu sótt frekar fram.
Rússaher reyndi að taka Kænugarð með landgönguliði í upphafi allsherjarinnrásarinnar í febrúar 2022 en Úkraínumenn ráku hann á bak aftur.
Ýmis teikn hafa verið á lofti undanfarið um að rússnesk stjórnvöld ætli sér að stigmagna átökin. Wall Street Journal sagði frá því nýlega að þau gætu ráðist í frekari herkvaðningu.
Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA fór óvænt til Moskvu í síðustu viku til þess að tala við rússneskan starfsbróður sinn. Hann er sagður hafa varað Rússa við að efna ekki til ófriðar við aðildarríki Atlantshafsbandalagsins.
Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði um helgina að það ætlaði að láta sverfa til stáls gegn orkuinnviðum Úkraínu. Það eigi að vera hefndaraðgerð vegna ítrekaðra drónaárása Úkraínumanna á olíuinnviði Rússa á undanförnum vikum og mánuðum.
Viðvarandi rafmagnsleysi var víða í Úkraínu síðasta vetur vegna árása Rússa á orkuver og flutningskerfi.