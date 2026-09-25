Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Samúel Karl Ólason skrifar 25. september 2026 22:46 Ken Paxton og James Talarico eru mikið í sviðsljósinu þessa dagana. Fari svo að Talarico sigri Paxton yrði hann fyrsti öldungadeildarþingmaður Demókrataflokksins í Texas frá 1993. EPA og Getty Bæði Repúblikanar og Demókratar eru að dæla milljörðum í kosningabaráttuna um annað öldungadeildarsæti Texasríkis. Repúblikanar hafa áhyggjur af því að missa sætið, sem hefur verið í höndum þeirra um árabil, og Demókratar sjá tækifæri til að ná mögulega meirihluta í öldungadeildinni. Eins og staðan er núna vestanhafs eru sérfræðingar flestir þeirrar skoðunar að Demókratar séu líklegri en ekki til að ná meirihluta í fulltrúadeildinni. Það eru minni líkur á því að þeir nái meirihluta í öldungadeildinni en Demókratar halda þó í vonina. Demókratar þurfa að snúa fjórum þingsætum í öldungadeildinni og í senn halda öllum þeim sætum sem þingmenn flokksins sitja í fyrir. Í mörgum þeirra ríkja sem þeir þurfa að snúa sigraði Donald Trump Kamölu Harris í kosningunum 2024 með meira en tíu prósentustiga mun. Ef Demókratar eiga að ná meirihluta í öldungadeildinni er þeim gífurlega mikilvægt að James Talarico sigri Ken Paxton í baráttu þeirra í Texas. Paxton hefur ekki mælst með meira fylgi en Talarico í könnunum sem hafa verið gerðar opinberar frá því um miðjan ágúst. Þá mældist Paxton með eins prósentustigs forskot á Talarico en síðan þá hefur Demókratinn mælst með forskotið hefur það farið upp í sex prósentustig í könnunum, eins og sjá má á yfirlitsvef New York Times. Þetta hefur vakið töluverðar áhyggjur meðal Repúblikana en fjölmiðlar vestanhafs hafa eftir heimildarmönnum sínum að innri kannanir flokksins sýni einnig að Paxton sé í erfiðri stöðu. Óvinsæll Trump-liði vann í forvali Repúblikanar hafa mikið forskot á Demókrata þegar kemur að kosningasjóðum þeirra. Þeir hafa þó þurft að verja fúlgum fjár víðsvegar um Bandaríkin í þeirri von að vega upp á móti miklum óvinsældum Trumps. Mikill hluti af þessum peningum hefur farið í baráttuna í Texas, sem hefði líklega ekki verið nauðsynlegt ef Paxton hefði ekki tekist, með aðstoð Trumps, að velta John Cornyn úr sessi í forvali flokksins. Cornyn hafði setið lengi á þingi fyrir Texas en Paxton var og er enn mjög svo umdeildur í Texas og hefur verið viðloðinn fjölda hneykslismála. Árið 2023 var hann ákærður fyrir embættisbrot og spillingu í tuttugu liðum. Það var niðurstaða rannsóknarnefndar sem leidd var af Repúblikönum að ákæra Paxton eftir rannsókn. Þá var hann einnig til rannsóknar hjá Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) vegna gruns um að hann hefði beitt embætti sínu til að hjálpa manni sem hafði styrkt kosningabaráttu hans. Enn fremur var Paxton ákærður fyrir fjársvik árið 2015. Það mál rataði þó aldrei í dómsal og Paxton var ekki sakfelldur fyrir embættisbrot af þingmönnum öldungadeildar ríkisþings Texas, sem leidd er af Repúblikönum. Allt að tvö hundruð milljónir í auglýsingar Útlit er fyrir að TEXAS PAC, sem er pólitísk aðgerðanefnd á vegum þingflokks Repúblikana í öldungadeildinni, muni verja allt að tvö hundruð milljón dölum í auglýsingar í Texas. Það samsvarar um 24 milljörðum króna. Með því vonast þeir til að geta rétt úr kútnum hjá Paxton. Punchbowl News sögðu frá því í dag að Repúblikanar í öldungadeildinni vonuðust eftir því að Trump myndi koma þeim til aðstoðar. Hann situr á mjög digrum sjóðum sem hann er tiltölulega nýbyrjaður að beita. Í morgun bárust svo fregnir af því að Demókratar í öldungadeildinni væru að íhuga að beita sér einnig í baráttunni í Texas. Það er eftir að ný pólitísk aðgerðanefnd sem heitir Texas Forever var stofnuð sem tengist aðalaðgerðanefnd Demókrataflokksins í öldungadeildinni. Það þykir benda til þess að Demókratar ætli einnig að byrja að verja peningum í baráttuna um Texas. Talarico vill kappræður Talarico skoraði Paxton á hólm í kappræðum í gær. Þá lýsti hann því yfir að þeir gætu mæst á Fox og farið yfir málefni Texas og svarað spurningum frá íbúum. Þeir ættu skilið að geta tekið upplýsta ákvörðun um hvern þeir ættu að kjósa. Ken Paxton keeps dodging debates. So I’m challenging him to a debate on Fox News — his safe space.I’ll go into the lion’s den. I know what I believe and I’m not afraid of hard questions.Ken has been running from accountability his whole life. It’s time to stop running. pic.twitter.com/HqDWjBV3l2— James Talarico (@jamestalarico) September 24, 2026 Í frétt Texas Tribune segir að Talarico hafi ítrekað skorað Paxton á hólm í kappræðum en Repúblikaninn hafi ekki mætt honum enn, jafnvel þó hann hafi samþykkt að mæta á að minnsta kosti einar kappræður. 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