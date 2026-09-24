Guðmundur Ingi Kristinsson fyrrverandi ráðherra hefur birt samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur þáverandi aðstoðarmann sinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar eftirmanns hans í ráðherraembætti frá því í janúar þar sem honum var tjáð að tveir kostir væru í stöðinni, uppsögn eða stríð. Guðmundur segir svíða mest hvernig átt hafi verið við fjölskyldu hans í málinu.
„Þetta er að koma fram núna út af því sem hefur gengið á undanfarið, bæði vegna yfirlýsinga Ingu en líka yfirlýsinga frá Ragnari Þór þar sem hann svaraði mínum ummælum eiginlega bara með skætingi,“ segir Guðmundur Ingi Kristinsson í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá skilaboðum Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur til Guðmundar Inga sem hún sendi honum þar sem hann lá á sjúkrabeði fjórum dögum áður en eiginmaður hennar tók við ráðherraembættinu af Guðmundi Inga.
Í skilaboðum sínum Guðmundar segir Guðbjörg að það sé mikil gleði að vinna með Guðmundi og að hún muni sakna samstarfsins. Hún ítrekar að staða Guðmundar Inga í stjórnmálum sé gríðarlega mikilvæg, ákvörðunin sé eingöngu valkyrjanna en ekki þeirra sem itja eftir í flokknum og segist Guðbjörg vona að hann muni snúa til baka á Alþingi.
„En fyrst svona er komið þá er hægt að fara tvær leiðir – tilkynna veikindaleyfi og að þú munir snúa til baka á Alþingi þegar þú hefur heilsu til eða fara í stríð. Seinni leiðin verður engum til hagsbóta, hvorki þér né flokknum og gæti verið okkur öllum erfið. Mig langar að koma með tillögu af status fyrir þig sem kemur hér:“
Skilaboðin í heild sinni:
„Sæll minn kæri,
Sigurjón hringdi mig og sagði mér frá samtalinu ykkar.
Ég vildi bara láta þig vita að sjálf vissi ég þetta bara í gær, þegar fréttin á RÚV birtist. Mig var þó farið að gruna að eitthvað væri í bígerð.
Mig langar bara að segja að það hefur verið mikil gleði að vinna með þér og ég á eftir að sakna okkar samstarfs gríðarlega. Það er auðvitað mér mikið áfall að missa starfið sem ég lifði fyrir og er þetta erfið staða fyrir okkur bæði.
Ég veit að þetta er ekki staða sem þú hugnast og ég veit að þetta er sárt og erfitt en ég held að vera þín í stjórnmálum sé gríðarlega mikilvæg og ég vona að þú sjáir það sjálfur. Þessi ákvörðun er eingöngu valkyrjanna en ekki þeirra sem sitja eftir í flokknum og ég vona að þú munir snúa til baka á Alþingi og heldur þeirri gríðarmikilvægu vinnu hans áfram.
En fyrst svona er komið þá er hægt að fara tvær leiðir – tilkynna veikindaleyfi og að þú munir snúa til baka á Alþingi þegar þú hefur heilsu til eða fara í stríð. Seinni leiðin verður engum til hagsbóta, hvorki þér né flokknum og gæti verið okkur öllum erfið. Mig langar að koma með tillögu af status fyrir þig sem kemur hér:
„Kæru vinirÉg hef tekið þá ákvörðun um að segja mig frá störfum sem mennta- og barnamálaráðherra. Þetta geri ég í samráði við minn formann og nánustu fjölskyldu. Ég mun taka mér góða tíma til að ná góðum bata og fullri orku svo ég geti snúið til baka á Alþingi og haldið áfram að vinna áfram í okkar mikilvægu málum.
Tíminn minn í mennta- og barnamálaráðuneytinu hefur verið gefandi og fræðandi. Það eru forréttindi að fá að gera gagn fyrir samfélagið og ég hlakka mikið til þess að snúa tilbaka á Alþingi þegar veikindaleyfi mínu lýkur.
Bestu þakkir til ykkar allra fyrir góðar kveðjur og stuðning.“
Ég vona innilega Gummi að þú farir ekki frá okkur í flokknum því þín rödd þarf enn að heyrast og þó þetta sé ákvörðun sem hefur verið tekin – þá skaltu muna að þú ert oddviti kjördæmis og mikilvæg rödd á þingi.“
„Ég vil bara hreinsa mitt í þessu máli því það voru komnar fram svo margar sögur. Látum vera að það séu allskonar sögur í gangi sem varða mig en þegar það eru sögur sem varða fjölskylduna mína þá segi ég hingað og ekki lengra. Við verðum að átta okkur á því að ég er kominn með þykkan skráp en það á ekki við um fjölskylduna mína,“ segir Guðmundur Ingi.
Hvaða sögur eru þetta um fjölskylduna þína?
„Það eru margar sögur í gangi. Ég ætla ekki að fara út í smáatriði, ég hef bæði heyrt sögur frá fólki í flokknum og fyrir utan þar sem er verið að bera út allskonar bull og þvælu og það er kominn tími til að sannleikurinn komi í ljós. Nú er hann kominn fram og þá geta vonandi allir haldið áfram, hætt þessu og farið að vinna vinnuna sína í stað þess að vera í svona söguburði og leiðindum.“
Guðmundur segist sérstaklega vísa til viðbragða Ingu þar sem hún hafi sagst hafa aðra upplifun af málinu en Guðmundur Ingi. Þá sagði Ragnar Þór að ummæli Guðmundar Inga væru ekki svaraverð og sagði við Ríkisútvarpið ekkert hafa um samskipti eiginkonu hans við Guðmund Inga að segja.
„Mér finnst lágmark að ef þau koma fram opinberlega og tjá sig um málið að þau segi satt og rétt frá.“
Þau eru þá að ljúga?
„Þau sögðu að upplifun sín væri öðruvísi. Sannleikurinn er sagna bestur,“ segir Guðmundur Ingi sem bætir því við að þeim sé frjálst að bregðast við skilaboðabirtingu hans eins og þau vilji, hann hafi aldrei reynt að stjórna öðru fólki, heldur vilji vinna með þeim. Hann segist geta talað við alla, líka fyrrverandi flokksfélaga.
„Jú ég tala við alla. Það er mjög leiðinlegt að þetta skyldi hafa farið á þennan hátt, það var algjör óþarfi að gera þetta svona. Það er lágmarskrafa þegar fólk er í veikindum að láta fólk í friði, leyfa því að klára sín veikindi og láta fjölskylduna í friði, við eigum ekki að ráðast á fólk þegar það er í vekindum.“
Svíður það mest að þau skildu hafa talað við fjölskylduna?
„Já og að þau skildu reyna að komast í gegnum fjölskylduna mína og inn á sjúkrabeðið til mín viku eftir hjartaaðgerð til þess að segja mér upp. Að einhverjum skildi detta þetta í hug.“
Sumir hljóta að spyrja sig hvort þetta snúist ekki aðallega um ráðherraembætti, að þig svíði að hafa misst það?
„Nei nei þetta snýst ekki bara um ráðherraembættið. Ráðherrar koma og fara, þetta er bara spurning um mannleg samskipti, að sýna hvert öðru virðingu ohafa sanleikann að leiðarljósi, bera virðingu fyrir öðrum, verum ekki að stinga hvort annað í bakið.“
Þú upplifir það þannig, að þau hafi stungið þig í bakið?
„Það er ekki hægt að upplifa þetta öðruvísi.“
Guðmundur Ingi segir heilsuna vera orðna góða eftir aðgerðina. Gert hafi verið við hjartalokuna.
„Ég er í fínu standi, það liggur við að ég hafi aldrei verið betri. Ég ætla að vera utan flokka, vera sjálfs míns herra og ráða mér sjálfur. Mér líður virkilega vel, það eru ekki himinn og jörð að farast, ég vildi bara gera hreint fyrri mínum dyrum.“
Hefurðu átt í samræðum við aðra flokka um að ganga til liðs við þá?
„Nei. Mér hefur verið boðið að fara í ýmsa flokka og meira að segja boðið að stofna flokk og fólk komið að máli við mig um það.“
Þingmenn?
„Ég segi ekki meir, það er tveggja manna tal en ýmsir hafa stungið upp á ýmsum hlutum. Ég ákvað að gefa mér meiri tíma, ég hef verið í stífri endurhæfingu og þjálfun, nú er ég að komast í toppform.“