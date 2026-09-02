Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Samúel Karl Ólason skrifar 2. september 2026 22:30 Vladimír Pútín segist fá upplýsingar um gang stríðsins gegn Úkraínu úr mörgum áttu og að hann hafi góða heildarsýn yfir stöðuna. AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik Vladimír Pútín segir Rússa vera að sigra í Úkraínu, að ráðamenn í Kænugarði séu hryðjuverkamenn sem hann ætli ekki að ræða við og að varnir Úkraínumanna séu við það að falla saman. Í sömu ræðu sagði forsetinn þó að Rússar væru ávallt til í viðræður um „langvarandi frið“ gagnvart bæði Úkraínu og Evrópu. Þá viðurkenndi Pútín í morgun að árásir Úkraínumanna í Rússlandi hefðu valdið skaða og sagði úkraínska sjálfsprengidróna sérstaklega mikið vandamál. Hann hélt því einnig fram að varnir Úkraínumanna væru að hruni komnar, þar sem meiri hraði væri á framsókn Rússa en áður og að orðrómur um yfirvofandi herkvaðningu í Rússlandi væri „alger vitleysa“. Þetta er meðal þess sem rússneski forsetinn sagði við blaðamenn þegar hann lauk tveggja daga fundarhöldum í Kirgistan. Þar hélt hann því fram að Rússar væru að vinna stríðið gegn Úkraínu. Sjá einnig: Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Hann talaði einnig um að hann hefði skipað hernum að auka umfang árása á orkuinnviði í Úkraínu fyrir haustið. Þá hafa Rússar verið að gera ítrekaðar og umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæðum með skotflaugum og þotuknúnum sjálfsprengidrónum. Leggur áherslu á Donbas Á undanförnu ári hefur hægt verulega á sókn Rússa í austurhluta Úkraínu. Mestan kraft setja Rússar í að hernema restina af Dónetsk-héraði og hefur sókn Rússa gengið hvað best á því svæði þar sem þeir hafa sótt fram að borgunum Slóvíansk og Kramatorsk. Þessi sókn er til marks um þá áherslu Pútíns að ná fullum yfirráðum á Donbas-svæðinu svokallaða, sem myndað er af Dónetsk og Lúhansk. Úkraínumenn stjórna enn tiltölulega umfangsmiklu svæði í Dónetsk en það eru þeir sagðir hafa víggirt mjög á undanförnum árum og er svæðið kallað „Virkisbeltið“. Economist sagði frá því á dögunum að Pútín hefði sagt ráðgjöfum sínum að hann gæti ómögulega bundið enda á stríðið án þess að ná tökum á Donbas. Hann yrði líklega ráðinn af dögum ef hann reyndi það og þess vegna ætlaði hann að setja meira púður í stríðsreksturinn Slóvíansk er ein stærsta borgin á þessu svæði en þar þykir ástandið hafa versnað fyrir Úkraínumenn. Rússar eru sagðir komnir í um tíu kílómetra vegalengd frá borginni og geta gert árásir á hana með stórskotaliði. Í viðtali við úkraínska miðilinn Hromadske segja yfirmenn úkraínska hersins á svæðinu að Rússar hafi sent liðsauka þangað og að þeir geti farið að ógna birgðalínum Úkraínumanna. Rússar hafa þó á undanförnum árum ítrekað átt í basli með að leggja undir sig borgir sem Úkraínumenn halda. Til marks um það má benda á borgina Pokrovsk, sem er suður af Slóvíansk. Hana lögðu Rússar sérstaklega mikla áherslu á en þrátt fyrir það tók rúmlega tvö ár að reka Úkraínumenn á brott þaðan. Í grein New York Times segir að á blaðamannafundinum í Kirgistan hafi Pútín sagt að rússneskir hermenn hafi lagt undir sig 270 ferkílómetra í Dónetsk-héraði í ágúst. Úkraínskur hópur sem fylgist náið með víglínunni í Úkraínu og hefur lengi þótt áreiðanlegur, Deep State, segir að í rauninni hafi Rússar lagt undir sig um 26 ferkílómetra í héraðinu í ágúst. Áhugasamir geta skoðað stöðuna á korti Deep State hér. Þar er til að mynda hægt að flakka aftur í tímann og skoða hvernig breytingar hafa orðið á víglínunni og „gráa svæðinu“ svokallaða, sem enginn stjórnar í rauninni. Pútín hélt því fram að þúsundir úkraínskra hermanna væru umkringdir í austurhluta Úkraínu en það er eitthvað sem ráðamenn í Rússlandi hafa ítrekað haldið fram í gegnum árin og í flestum tilfellum hefur það reynst ósatt. Ræðir ekki við „hryðjuverkamenn“ en vill tala við Kushner og Witkoff Hvað varðar viðræður sagði Pútín að ekki kæmi til greina að tala við „hryðjuverkamenn“ í Kænugarði en hann sagðist þó tilbúinn til að ræða frekar við þá Jared Kushner, tengdason Donalds Trump, og Steve Witkoff, vin Trumps, en þeir hafa lengi starfað sem sérstakir erindrekar bandaríska forsetans. Hvernig þeir, og þá sérstaklega Witkoff, hafa haldið á spöðunum hvað varðar stríðið í Úkraínu hefur þó lengi verið gagnrýnt af ráðamönnum í Evrópu og öðrum. Pútín sagði að hann og hans menn gætu hæglega unnið með fólki sem þeir „þekkja vel og treysta“. Var hann þar að tala um Kushner og Witkoff. Keith Kellogg, sem var sérstakur erindreki Trumps gagnvart Úkraínu, sagði í viðtali á dögunum að Kushner og Witkoff væru ef til vill góðir að sýsla með fasteignir en þeir skildu ekki stríð né Rússland. Það hefðu verið mistök að leggja það á herðar þeirra að reyna að binda enda á stríðið. Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg:Witkoff and Kushner cannot understand war — the full complexity of war, the human factor, the factor of your adversary.I don’t think they understand Russia and its capabilities very well. They’re not trained for this. It’s not their… pic.twitter.com/3sOu2lEPwJ— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026 Þegar Pútín og ráðamenn hans hafa áður talað um frið til langs tíma eða „rætur átakanna“, eins og forsetinn gerði í morgun, hafa þeir verið að vísa til krafna Rússa um að ríkjum Austur-Evrópu verði í raun vísað úr Atlantshafsbandalaginu. Það eru kröfurnar sem þeir lögðu fram fyrir innrásina 2022. Það er fátt sem bendir til þess að Pútín hafi á einhverjum tímapunkti látið af markmiðum sínum með innrásinni í Úkraínu. Þau eru að útiloka alfarið aðild ríkisins að Atlantshafsbandalaginu (NATO), að takmarka verulega stærð herafla landsins og það að NATO hörfi alfarið frá Austur-Evrópu, eins og Pútín gerði ljóst í aðdraganda innrásarinnar. Engin herkvaðning í kortunum Samhliða hægagangi Rússa á víglínunni hafa áhyggjur Úkraínumanna af herkvaðningu í Rússlandi aukist að undanförnu. Ráðamenn í Úkraínu hafa sagt að ummerki um herkvaðningu hafi verið sýnileg í Rússlandi og hefur almenningur í Rússlandi einnig áhyggjur af því. Þessar áhyggjur hafa verið ræddar á samfélagsmiðlum í Rússlandi þar sem Rússar hafa meðal annars rætt sín á milli hvernig best sé að komast hjá því að vera kvaddur í herinn. Fregnir hafa einnig borist af því að leiguverð í Armeníu hafi hækkað verulega en þangað ferðuðust þúsundir Rússa í upphafi innrásarinnar í Úkraínu og þegar farið var í herkvaðningu seinna árið 2022. Pútín sagði á fundinum í morgun að þessar áhyggjur væru vitleysa. Engin herkvaðning væri í kortunum og um væri að ræða upplýsingaóreiðu sem beindist gegn Rússlandi. Forsetinn boðaði til herkvaðningar skömmu eftir innrásina árið 2022 en eins og bent er á í grein Moscow Times staðhæfðu ráðamenn í Rússlandi einnig þá að fregnir af slíku væru þvættingur. Sú herkvaðning er tæknilega séð enn í gildi. Heimildarmenn blaðamanna Economist sögðu að til stæði að nota hana til að fjölga hermönnum. Rússland Vladimír Pútín Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Hernaður Donald Trump Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Innlent Fleiri fréttir Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Staðfesta heimilisfesti jólasveinsins í Lapplandi „Þeir munu hengja mig“ Sjá meira