Enski boltinn

Tókst ekki að ræna Belganum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Malick Fofana er nýr leikmaður Sunderland.
Malick Fofana er nýr leikmaður Sunderland. Jean Catuffe/Getty Images

Sunderland festi kaup á belgíska ungstirninu Malick Fofana á lokadegi félagskiptagluggans í gær. Crystal Palace reyndi að ræna kauða.

Fofana hafði verið orðaður við Arsenal en Sunderland fékk tilboð sitt samþykkt af Lyon í Frakklandi snemma í gær. Fofana var staddur í Lundúnum stóran hluta dags og fréttir herma að starfsmenn Crystal Palace hafi þá stokkið til.

Ítrekað var fjallað um það á netmiðlum og samfélagsmiðlum í gær að forráðamenn Crystal Palace hafi reynt að sannfæra Fofana um að sleppa því að koma sér norður í land til Sunderland og vera eftir hjá Palace.

Hug Fofana var þó ekki snúið og hann gekk í raðir Sunderland áður en félagsskiptaglugginn lokaði í gær. Hann skrifaði undir fimm ára samning við félagið.

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