Tókst ekki að ræna Belganum

Sunderland festi kaup á belgíska ungstirninu Malick Fofana á lokadegi félagskiptagluggans í gær. Crystal Palace reyndi að ræna kauða.
Fofana hafði verið orðaður við Arsenal en Sunderland fékk tilboð sitt samþykkt af Lyon í Frakklandi snemma í gær. Fofana var staddur í Lundúnum stóran hluta dags og fréttir herma að starfsmenn Crystal Palace hafi þá stokkið til.
Ítrekað var fjallað um það á netmiðlum og samfélagsmiðlum í gær að forráðamenn Crystal Palace hafi reynt að sannfæra Fofana um að sleppa því að koma sér norður í land til Sunderland og vera eftir hjá Palace.
Hug Fofana var þó ekki snúið og hann gekk í raðir Sunderland áður en félagsskiptaglugginn lokaði í gær. Hann skrifaði undir fimm ára samning við félagið.
It was always Sunderland.Belgium winger Malick Fofana joins from Olympique Lyonnais on a long-term contract! ✍️⚡️ pic.twitter.com/1VGPDAhBBA— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026
It was always Sunderland.Belgium winger Malick Fofana joins from Olympique Lyonnais on a long-term contract! ✍️⚡️ pic.twitter.com/1VGPDAhBBA