Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur, kaus að svara ekki mati Aron Sigurðarsonar, fyrirliða KR, á hans liði eftir leik Víkings og KR í Bestu deildinni í kvöld. Ummæli Arons væru ekki svaraverð, það væri ekki mikið vit í því sem hann hefur verið að láta út úr sér í aðdraganda leiksins.
Leikur KR og Víkings Reykjavíkur var frábær skemmtun. Stemningin var mikil og var boðið upp á dramatískar lokamínútur þar sem að bæði lið skoruðu sitt hvort markið í uppbótartíma.
Úrslitin gera það að verkum að Víkingar eru enn með átta stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar þegar að sex umferðir eru eftir af henni.
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, var kokhraustur eftir leikinn gegn Íslandsmeisturunum í kvöld. Segir KR besta liðið á landinu í dag.
„Við erum bara betra lið,“ sagði Aron í viðtali við Sindra Sverrisson á Sýn Sport eftir leik kvöldsins. „Þeir eru bara bensínlausir, haltrandi. Ef þeir ná að haltra í áttina að þessum titli þá bara fair play á þá. Þeir eru með besta lið á landinu á hælunum. Við munum gera okkar. Sjáum hverju það skilar okkur fyrir lokaleikinn í Víkinni. Það sjá allir að við erum að koma. Við erum besta liðið á landinu í dag.“
Ummæli Arons voru borin undir Sölva Geir, þjálfara Víkings Reykjavíkur í viðtali eftir leik:
„Ég kýs að svara því ekki. Það er ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja síðustu daga. Kýs að svara því ekki. Ekki svaravert.“
Víkingar hafa verið í þéttu leikjaprógrami upp á síðkastið og þurftu að bíta í það súra að falla úr leik í umspili fyrir deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í aðdraganda þessa leiks í kvöld gegn KR.
Fyrir Evrópuleik Víkinga kom Aron með létta pillu á þá. Sagði að um væri að ræða leik fyrir Víkinga til þess að halda klúbbnum á floti.
„Þeir eru að fara í risaleik, boginn er ekkert eðlilega mikið spenntur og þetta var krafa hjá þeim fyrir tímabilið, að komast inn í riðlakeppni. Þannig að ég held að þeir séu ekkert að pæla endilega í okkur. Þeir eru með annað og stærra til að pæla í,“ sagði Aron fyrir Evrópuleik Víkinga.