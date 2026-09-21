Fótbolti

Maldini rang­lega á­sakaður um eitur­lyfja­notkun

Andri Broddason skrifar
Daniel Maldini fagnaði ekki þegar hann skoraði sigurmarkið gegn sínu gamla félagi Atalanta.
Daniel Maldini fagnaði ekki þegar hann skoraði sigurmarkið gegn sínu gamla félagi Atalanta. MB Media/Getty Images

Daniel Maldini, sonur ítölsku goðsagnarinnar Paulo Maldini, lenti í árekstri morguninn eftir að hafa skorað sigurmarkið fyrir Cagliari gegn Atalanta í ítölsku úrvalsdeildinni fyrr í mánuðinum. Hann mældist með áfengi í blóðinu og var sviptur ökuréttindum á staðnum.

Samkvæmt ítölskum miðlum fór hann einnig í lyfjapróf þar sem leitast var eftir hvort að hann hefði verið undir áhrifum þeirra á meðan hann var að keyra. Í þeim prófunum kom í ljós að hann hafði ekki verið undir áhrifum á öðrum efnum en áfengi.

Fimm slösuðust í árekstrinum, þó lítillega, en auðveldlega hefði getað farið verr. Bæði lögfræðingur og umboðsmaður Maldini hafa komið honum til varnar og sagt að þessar ásakanir eigi sér enga stoð. Forseti Cagliari, félagsins sem Maldini spilar fyrir, tjáði sig um málið og var vonsvikinn út í fjölmiðla sem fjölluðu um málið.

„Okkur er brugðið eftir að hafa lesið fréttirnar sem hafa birst. Hingað til virðast leifar eiturlyfjanna vera meira áberandi í blöðunum en nokkrum öðrum stað, og það er grafalvarlegt. Við trúum því að strákurinn (Daniel Maldini) meini vel, og hann sver að hann hafi ekki tekið eiturlyf og fékk sér aðeins nokkra drykki eins og var staðfest af blástursmæli.“

Tommaso Giulini, forseti Cagliari, veit ekki hvernig upplýsingarnar um blástursmælinn og eiturlyfjaprófin dreifðust til blaðamanna. Honum þykir miður að skrifaðar séu neikvæðar fréttir um strákinn þar sem verið er að reyna að láta hann og hans nafn líta illa út.

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