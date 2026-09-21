Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Andri Broddason skrifar 21. september 2026 21:00 Daniel Maldini fagnaði ekki þegar hann skoraði sigurmarkið gegn sínu gamla félagi Atalanta. MB Media/Getty Images Daniel Maldini, sonur ítölsku goðsagnarinnar Paulo Maldini, lenti í árekstri morguninn eftir að hafa skorað sigurmarkið fyrir Cagliari gegn Atalanta í ítölsku úrvalsdeildinni fyrr í mánuðinum. Hann mældist með áfengi í blóðinu og var sviptur ökuréttindum á staðnum. Samkvæmt ítölskum miðlum fór hann einnig í lyfjapróf þar sem leitast var eftir hvort að hann hefði verið undir áhrifum þeirra á meðan hann var að keyra. Í þeim prófunum kom í ljós að hann hafði ekki verið undir áhrifum á öðrum efnum en áfengi. Fimm slösuðust í árekstrinum, þó lítillega, en auðveldlega hefði getað farið verr. Bæði lögfræðingur og umboðsmaður Maldini hafa komið honum til varnar og sagt að þessar ásakanir eigi sér enga stoð. Forseti Cagliari, félagsins sem Maldini spilar fyrir, tjáði sig um málið og var vonsvikinn út í fjölmiðla sem fjölluðu um málið. „Okkur er brugðið eftir að hafa lesið fréttirnar sem hafa birst. Hingað til virðast leifar eiturlyfjanna vera meira áberandi í blöðunum en nokkrum öðrum stað, og það er grafalvarlegt. Við trúum því að strákurinn (Daniel Maldini) meini vel, og hann sver að hann hafi ekki tekið eiturlyf og fékk sér aðeins nokkra drykki eins og var staðfest af blástursmæli.“ Tommaso Giulini, forseti Cagliari, veit ekki hvernig upplýsingarnar um blástursmælinn og eiturlyfjaprófin dreifðust til blaðamanna. Honum þykir miður að skrifaðar séu neikvæðar fréttir um strákinn þar sem verið er að reyna að láta hann og hans nafn líta illa út. Fótbolti Ítalski boltinn Mest lesið Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Íslenski boltinn Fleiri fréttir Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Íslendingarnir sáu um frækinn sigur en Kristall fékk rautt „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ „Svo kemur bara mark eftir mark eftir mark“ „Hefði verið sætt að ná þrennu í fyrri hálfleik“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið „Ætlum að halda áfram að vera hugrakkir“ Orri fékk rautt fyrir kjaftbrúk í blálokin Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Sjá meira