Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“

Alfreð Finnbogason segir sóknarmanninn Amin Chiakha, sem hefur sprungið út undir stjórn Freys Alexanderssonar hjá Rosenborg, vera einn mest spennandi framherja í Skandinavíu um þessar mundir.
Amin var fenginn til liðs við Rosenborg á láni frá FC Kaupmannahöfn en þar áður hafði honum gengið erfiðlega að festa sig í sessi í Danmörku. Alfreð, sem gegnir stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Rosenborg, mundi eftir kappanum frá því að hann var sjálfur að spila í Danmörku með Lyngby undir stjórn Freys.
„Í gegnum mitt tengslanet hafði ég fylgst aðeins með honum,“ segir Alfreð í samtali við Vísi. „Okkur fannst það frábært þegar tækifæri bauðst til þess að fá hann til liðs við okkur. Bættum þar með við okkur framherja og vorum að leitast eftir því að vera með góða samkeppni þar. Við vissum að þetta væri leikmaður með mjög hátt þak hvað gæði varðar og fengum inn ákvæði í samninginn að geta keypt hann ef svo skyldi vera að hann myndi springa út hér.“
Til að gera langa sögu stutta sprakk hinn tuttugu ára gamli Amin út hjá Rosenborg og var hann á dögunum valinn besti ungi leikmaður mánaðarins í norsku úrvalsdeildinni, annan mánuðinn í röð.
„Eftir að Freyr tók við þá þarna hefur hann verið stórkostlegur Ég held það sé aðeins einn leikur sem hann hefur ekki skorað í, hann er kominn með einhver ellefu mörk og þrjár stoðsendingar í síðustu tíu leikjum. Fyrir mér er hann einn mest spennandi framherji í Skandinavíu akkúrat núna.
Við vorum með ákveðinn möguleika að kaupa hann frá ákveðnum tímapunkti og við fengum góðan stuðning frá stjórninni til að klára kaupin sem eru þau stærstu á leikmanni í norsku úrvalsdeildinni.“
Amin var keyptur til Rosenborg í síðasta mánuði fyrir um fimm milljónir evra.
„Við tókum þá áhættu en við sjáum það mikinn möguleika í því að selja hann áfram einhvern tímann seinna en fyrst og fremst bara bara það sem hann mun gefa okkur allavega út þetta tímabil. Ég veit ekki hversu lengi við náum að halda honum en hann hefur fengið að blómstra hérna síðustu mánuði og er gríðarlega ánægður. Það var risastór yfirlýsing hjá félaginu að sýna að við getum bætt við okkur svona leikmanni ef hann passar inn í okkar hugmyndafræði.“