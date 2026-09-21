Fótbolti

Prentaði mynd af brotum sem áttu að verð­skulda rauð spjöld

Andri Broddason skrifar
Jose Mourinho prentaði út myndir af umdeilanlegum atvikum á blaðamannafundi eftir leik Atletico Madrid og Real Madrid.
Jose Mourinho prentaði út myndir af umdeilanlegum atvikum á blaðamannafundi eftir leik Atletico Madrid og Real Madrid. BBC Sport

Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, var ekki sáttur á blaðamannafundi þegar Atletico Madrid vann Madrídarslaginn í gær. Hann prentaði út mynd af tveimur atvikum í leiknum sem hann segir að hefðu átt að vera rautt spjald.

Leikurinn endaði með 2-1 sigri Atletico Madrid á Metrapolitano-vellinum í Madríd. Samkvæmt Mourinho var dómgæsla leiksins ekki góð og sagði hann að heimamenn hefðu átt að fá tvö rauð spjöld í fyrri hálfleik leiksins.

„Þetta eru tvö augljós rauð spjöld. Miðað við erfiðleikana sem við lentum í á meðan við vorum tíu gegn ellefu leikmönnum þeirra getum við rétt ímyndað okkur hvernig ellefu leikmenn okkar gegn níu leikmönnum þeirra hefðu verið.“

Dean Hujsen, varnarmaður Real Madrid, fékk rautt spjald á 52. mínútu leiksins og átti liðið í erfiðleikum með að ná stjórn á leiknum eftir það.

„Eina sem ég get gert er að knúsa leikmennina mína sem gáfu allt sem þeir áttu og spiluðu frábæran fyrri hálfleik, sýndu frábæran smekk og karakter, sem undirbjó okkur fullkomlega til að sækja sigur í seinni hálfleik.“

Diego Simone, þjálfari Atletico Madrid, var ekki sammála Mourinho en bar þó virðingu fyrir hans skoðunum. Hann brýndi þó fyrir að það er mikil ábyrgð sem fylgir því að vera þjálfari stórliðs á Spáni og dómararnir eiga skilið virðingu.

Atletico Madrid hefur undanfarið vakið mikla athygli á samfélagsmiðlinum X og gerði félagið grín að athugasemdum Mourinho. Félagið birti mynd af Mourinho haldandi á útprentuðu myndunum af brotunum þar sem var skrifað undir „Hættið strax að áreita dómara.“

Einnig var deilt myndbandi af útprentun myndarinnar til að líkja því við útprentun Mourinho. Mikill rígur hefur verið milli Atletico Madrid og Real Madrid í mörg ár og virðist hann ekkert vera að minnka með árunum.

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