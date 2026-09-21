Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Andri Broddason skrifar 21. september 2026 21:47 Jose Mourinho prentaði út myndir af umdeilanlegum atvikum á blaðamannafundi eftir leik Atletico Madrid og Real Madrid. BBC Sport Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, var ekki sáttur á blaðamannafundi þegar Atletico Madrid vann Madrídarslaginn í gær. Hann prentaði út mynd af tveimur atvikum í leiknum sem hann segir að hefðu átt að vera rautt spjald. Leikurinn endaði með 2-1 sigri Atletico Madrid á Metrapolitano-vellinum í Madríd. Samkvæmt Mourinho var dómgæsla leiksins ekki góð og sagði hann að heimamenn hefðu átt að fá tvö rauð spjöld í fyrri hálfleik leiksins. „Þetta eru tvö augljós rauð spjöld. Miðað við erfiðleikana sem við lentum í á meðan við vorum tíu gegn ellefu leikmönnum þeirra getum við rétt ímyndað okkur hvernig ellefu leikmenn okkar gegn níu leikmönnum þeirra hefðu verið.“ Dean Hujsen, varnarmaður Real Madrid, fékk rautt spjald á 52. mínútu leiksins og átti liðið í erfiðleikum með að ná stjórn á leiknum eftir það. „Eina sem ég get gert er að knúsa leikmennina mína sem gáfu allt sem þeir áttu og spiluðu frábæran fyrri hálfleik, sýndu frábæran smekk og karakter, sem undirbjó okkur fullkomlega til að sækja sigur í seinni hálfleik.“ Diego Simone, þjálfari Atletico Madrid, var ekki sammála Mourinho en bar þó virðingu fyrir hans skoðunum. Hann brýndi þó fyrir að það er mikil ábyrgð sem fylgir því að vera þjálfari stórliðs á Spáni og dómararnir eiga skilið virðingu. #StopAcosoArbitralYA pic.twitter.com/dqH7ldaes5— Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2026 Atletico Madrid hefur undanfarið vakið mikla athygli á samfélagsmiðlinum X og gerði félagið grín að athugasemdum Mourinho. Félagið birti mynd af Mourinho haldandi á útprentuðu myndunum af brotunum þar sem var skrifað undir „Hættið strax að áreita dómara.“ 🖨️ pic.twitter.com/mjppfgZNYU— Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2026 Einnig var deilt myndbandi af útprentun myndarinnar til að líkja því við útprentun Mourinho. Mikill rígur hefur verið milli Atletico Madrid og Real Madrid í mörg ár og virðist hann ekkert vera að minnka með árunum. Fótbolti Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Íslenski boltinn Fleiri fréttir Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Íslendingarnir sáu um frækinn sigur en Kristall fékk rautt „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ „Svo kemur bara mark eftir mark eftir mark“ „Hefði verið sætt að ná þrennu í fyrri hálfleik“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið „Ætlum að halda áfram að vera hugrakkir“ Orri fékk rautt fyrir kjaftbrúk í blálokin Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Sjá meira