Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Valur Páll Eiríksson skrifar 21. september 2026 13:31 Kjartan Kári Halldórsson fagnar einu tveggja marka sinna. Vísir/Anton Brink Nóg var skorað er fjórir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær. Alls voru mörkin 18 talsins. FH 5-2 Stjarnan FH fór langt með að tryggja sæti sitt í Bestu deildinni á næstu leiktíð með sterkum sigri á Stjörnunni. FH komst 4-0 yfir og fór um einhvern Hafnfirðinginn þegar Stjarnan minnkaði muninn í 4-2 með hálftíma eftir. Guðmundur Andri Tryggvason skoraði sitt fyrsta mark fyrir FH til að gulltryggja sigurinn. ÍA 4-1 Breiðablik Skagamenn fóru illa með Blika þar sem Gísli Eyjólfsson skoraði gegn sínum gömlu félögum og Viktor Jónsson setti tvö. Ungur Bliki, Birkir Þorsteinsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild. ÍBV 1-1 Valur Niðurstaða sem gæti ekki verið meira svekkjandi fyrir Eyjamenn sem hefðu farið af botninum með sigri. Mattias Edeland kom liðinu yfir með frábæru marki en Kristófer Dagur Arnarsson jafnaði fyrir Val með síðustu spyrnu leiksins. Klippa: ÍBV 1-1 Valur Keflavík 2-2 Fram Fram mistókst að komast upp í annað sæti deildarinnar þrátt fyrir tvö mörk hins unga og efnilega Freys Sigurðssonar. Stefan Ljubicic hafði komið Keflavík yfir fyrir mörk Freys en Elvis Bwomono tryggði Keflvíkingum stig. Besta deild karla Íslenski boltinn FH Stjarnan ÍA Breiðablik ÍBV Fram Valur Keflavík ÍF Mest lesið Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Veltur ekki bara á Þorleifi að bæta Íslandsmet í bakgarðshlaupi Sport Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Enski boltinn Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið „Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“ Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda „Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“ Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“ Læti í göngunum eftir leik Uppgjörið: KR - Víkingur R. 1-2 | Fimm rauð og Víkingar meistarar Sjáðu trylltan fögnuð Víkinga þegar titillinn var í höfn og viðtal við hetjuna Leikirnir við HK fín æfing fyrir stóru stundina Menn eigi ekki að bugast yfir pressu og ávísun Kraftaverkamaðurinn á Húsavík hættur Stór dagur fyrir Ottesen fjölskylduna „Ég ýtti bara aðeins við honum“ Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Sjá meira