Íslenski boltinn

Sjáðu öll mörk gær­dagsins úr Bestu deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kjartan Kári Halldórsson fagnar einu tveggja marka sinna.
Kjartan Kári Halldórsson fagnar einu tveggja marka sinna. Vísir/Anton Brink

Nóg var skorað er fjórir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær. Alls voru mörkin 18 talsins.

FH 5-2 Stjarnan

FH fór langt með að tryggja sæti sitt í Bestu deildinni á næstu leiktíð með sterkum sigri á Stjörnunni. FH komst 4-0 yfir og fór um einhvern Hafnfirðinginn þegar Stjarnan minnkaði muninn í 4-2 með hálftíma eftir. Guðmundur Andri Tryggvason skoraði sitt fyrsta mark fyrir FH til að gulltryggja sigurinn.

ÍA 4-1 Breiðablik

Skagamenn fóru illa með Blika þar sem Gísli Eyjólfsson skoraði gegn sínum gömlu félögum og Viktor Jónsson setti tvö. Ungur Bliki, Birkir Þorsteinsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild.

ÍBV 1-1 Valur

Niðurstaða sem gæti ekki verið meira svekkjandi fyrir Eyjamenn sem hefðu farið af botninum með sigri. Mattias Edeland kom liðinu yfir með frábæru marki en Kristófer Dagur Arnarsson jafnaði fyrir Val með síðustu spyrnu leiksins.

Klippa: ÍBV 1-1 Valur

Keflavík 2-2 Fram

Fram mistókst að komast upp í annað sæti deildarinnar þrátt fyrir tvö mörk hins unga og efnilega Freys Sigurðssonar. Stefan Ljubicic hafði komið Keflavík yfir fyrir mörk Freys en Elvis Bwomono tryggði Keflvíkingum stig.

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