Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Valur Páll Eiríksson skrifar 21. september 2026 13:55 Omar Sowe gekk í raðir ÍBV fyrir síðustu leiktíð. Hann mun yfirgefa Eyjar í vetur. ÍBV fótbolti Omar Sowe er á leið frá ÍBV til KR þegar samningur hans rennur út í nóvember. Hann á aðeins eftir að gangast undir læknisskoðun í Vesturbæ. Fótbolti.net greinir frá í dag en heimildir Vísis herma það sama. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, vildi ekki tjá sig um það hvort Sowe væri á leið til liðsins eftir sigur á ÍA síðustu helgi. Sowe er heimilt að ræða við önnur félög þar sem aðeins tveir mánuðir eru eftir af samningi hans í Eyjum. Hann gæti endurnýjað kynnin við Óskar Hrafn sem fékk hann fyrst hingað til lands til Breiðabliks vorið 2022. Sowe varð Íslandsmeistari með Blikum en tókst ekki að festa sig almennilega í sessi. Hann lék vel með Leikni í næst efstu deild og gekk í raðir ÍBV fyrir síðustu leiktíð. Meiðsli hafa strítt Sowe í Eyjum en hann hefur skorað níu mörk í 21 leik fyrir Eyjamenn þrátt fyrir að hafa slitið krossband í fyrra. Hann kom aftur inn í lið ÍBV á miðri þessari leiktíð eftir hnémeiðslin og er markahæsti leikmaður liðsins með fimm mörk. Sowe er með samkomulag um að ganga í raðir KR í vetur en ekki verður gengið frá skiptunum fyrr en hann gengst undir læknisskoðun að tímabili loknu. KR ÍBV Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Veltur ekki bara á Þorleifi að bæta Íslandsmet í bakgarðshlaupi Sport Slagsmál í Vesturbæ og erfið helgi Bjarka Sport Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Enski boltinn Fleiri fréttir Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið „Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“ Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda „Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“ Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“ Læti í göngunum eftir leik Uppgjörið: KR - Víkingur R. 1-2 | Fimm rauð og Víkingar meistarar Sjáðu trylltan fögnuð Víkinga þegar titillinn var í höfn og viðtal við hetjuna Leikirnir við HK fín æfing fyrir stóru stundina Menn eigi ekki að bugast yfir pressu og ávísun Kraftaverkamaðurinn á Húsavík hættur Stór dagur fyrir Ottesen fjölskylduna „Ég ýtti bara aðeins við honum“ Sjá meira