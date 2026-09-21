Íslenski boltinn

Sowe til KR ef hann stenst læknis­skoðun

Valur Páll Eiríksson skrifar
Omar Sowe gekk í raðir ÍBV fyrir síðustu leiktíð. Hann mun yfirgefa Eyjar í vetur.
Omar Sowe gekk í raðir ÍBV fyrir síðustu leiktíð. Hann mun yfirgefa Eyjar í vetur. ÍBV fótbolti

Omar Sowe er á leið frá ÍBV til KR þegar samningur hans rennur út í nóvember. Hann á aðeins eftir að gangast undir læknisskoðun í Vesturbæ.

Fótbolti.net greinir frá í dag en heimildir Vísis herma það sama.

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, vildi ekki tjá sig um það hvort Sowe væri á leið til liðsins eftir sigur á ÍA síðustu helgi.

Sowe er heimilt að ræða við önnur félög þar sem aðeins tveir mánuðir eru eftir af samningi hans í Eyjum. Hann gæti endurnýjað kynnin við Óskar Hrafn sem fékk hann fyrst hingað til lands til Breiðabliks vorið 2022.

Sowe varð Íslandsmeistari með Blikum en tókst ekki að festa sig almennilega í sessi. Hann lék vel með Leikni í næst efstu deild og gekk í raðir ÍBV fyrir síðustu leiktíð.

Meiðsli hafa strítt Sowe í Eyjum en hann hefur skorað níu mörk í 21 leik fyrir Eyjamenn þrátt fyrir að hafa slitið krossband í fyrra. Hann kom aftur inn í lið ÍBV á miðri þessari leiktíð eftir hnémeiðslin og er markahæsti leikmaður liðsins með fimm mörk.

Sowe er með samkomulag um að ganga í raðir KR í vetur en ekki verður gengið frá skiptunum fyrr en hann gengst undir læknisskoðun að tímabili loknu.

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