Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben

KR bjargaði stigi gegn ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur í mögnuðum leik á Meistaravöllum í Bestu deildinni í kvöld. Bæði mörk leiksins komu í uppbótartíma. Lokatölur 1-1.
Stemningin á Meistaravöllum í kvöld var mögnuð. Hvert sæti skipað og staðið öxl við öxl á pöllunum sem búið var að setja upp. Umgjörðin frábær.
Stuðningsmenn beggja liða sungu sig hása og fengu að upplifa alvöru spennutrylli í frábærri auglýsingu fyrir Bestu deildina.
Leikurinn var sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og það var Gummi Ben sem að lýsti herlegheitunum.
Mörkin létu bíða eftir sér en komu að lokum.
Komið var fram á aðra mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma þegar dró til tíðinda. Varamaður Víkinga, Ármann Ingi Finnbogason átti þá skot fyrir utan teig sem að söng í fjærhorninu í marki KR og kom Halldór Snær Georgsson, markvörður Vesturbæinga engum vörnum við. Mark úr efstu hillu og virtist Ármann vera að tryggja Víkingum afar dýrmæt þrjú stig og í raun þá stimpla KR endanlega úr titilbaráttu.
KR-ingar eru hins vegar ekki þekktir fyrir það að gefast upp. Sér í lagi ekki á heimavelli. Það sannaðist enn og aftur þegar að Arnóri Ingva Traustasyni tókst að jafna metin fyrir Vesturbæinga með skallamarki á lokasekúndu leiksins. Dramatíkin ótrúlega. Lokatölur urðu 1-1.
Úrslitin gera það að verkum að enn munar átta stigum á milli liðanna í fyrsta og öðru sæti deildarinnar þegar að sex umferðir eru eftir af Bestu deildinni.