„Við sýndum mikinn styrk með því að koma til baka og ná okkur í stigið. Halda okkur fyrir ofan Fram. Við megum ekki gleyma að Fram er þarna líka og akkúrat núna er Fram keppinautur okkar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 1-1 jafnteflið í toppslagnum við Víkinga í kvöld.
Ármann Ingi Finnbogason kom Víkingi yfir í uppbótartíma en þá var enn tími fyrir Arnór Ingva Traustason til að jafna metin.
Niðurstaðan er samt sem áður sú að Víkingar eru með átta stiga forskot á toppnum, á bæði KR og Fram, þegar aðeins sex umferðir eru eftir. Er þetta búið spil?
„Akkúrat núna erum við að berjast um annað sætið við Fram. Ég held að það sjái það allir. Það getur enginn platað sig og sagt annað en að Víkingar eru í kjörstöðu. Ég gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna, án þess að vera í einhverjum hugarleikjum með það. Þeir eru í bílstjórasætinu og við erum ekki endilega að horfa til þeirra þegar kemur að stigasöfnun. Við erum að horfa til þeirra þegar kemur að því að jafna frammistöðu þeirra og nálgast þá þannig,“ sagði Óskar Hrafn.
Fyrirliði hans, Aron Sigurðarson, var alls kostar ósammála og sagðist handviss um að Víkingar ættu eftir að missa af fullt af stigum á lokasprettinum.
„Við erum bara betra lið. Þeir eru bensínlausir. Haltrandi. Ef þeir ná að haltra í átt að þessum titli þá bara „fair play“ en þeir eru með besta lið landsins á hælum sér. Við munum gera okkar og sjáum hverju það skilar fyrir lokaleikinn í Víkinni. En það sjá allir að við erum besta liðið á landinu í dag,“ sagði Aron.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði þessi ummæli ekki svaraverð. Hann harmaði það að Víkingar skyldu ekki komast yfir í fyrri hálfleik.
„Við áttum að fá víti og að mér skildist átti markið að standa [sem dæmt var af vegna rangstöðu]. Það er mjög svekkjandi þegar stórar ákvarðanir falla ekki með okkur og eru teknar af okkur. Við fengum í raun og veru mikið betri færi en þeir, sem hefðu átt að koma okkur yfir og í betri stöðu.
Í seinni hálfleik fannst mér við ná góðri stjórn á leiknum, lagfærðum aðeins pressuna og í raun fannst mér engin hætta frá KR í seinni hálfleik,“ sagði Sölvi Geir.
Hann fékk frábært mark frá varamanninum Ármanni Inga sem gerði það sama og á æfingu í gær:
„Í gær var ég í rauninni að æfa nákvæmlega sama skot. Núna sendi Niko á mig og ég tek bara manninn á og set boltann í fjærhornið. Klára þetta,“ sagði Ármann.