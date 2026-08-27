„Þeir eru að fara í Evrópuleik bara til að halda klúbbnum á floti“

Víkingur er 3-1 undir í einvíginu fyrir seinni leikinn við Borac Banja Luka í umspili Sambandsdeildarinnar í kvöld. Um hálfur milljarður er undir og það hlakkar í andstæðingum Víkings hér heima fyrir að sjá liðið í þessari erfiðu stöðu.
Slæmur fyrri hálfleikur varð Víkingum að falli í fyrri leiknum, þeir lentu 2-0 undir snemma og töpuðu leiknum að lokum 3-1. Ljóst er að liðið þarf að framkalla betri frammistöðu í kvöld en þjálfari Víkings segir vel hægt að snúa einvíginu við.
„Við höfum gert það og við höfum sýnt það áður í gegnum okkar Evrópuferil að við getum gert það,“ sagði Sölvi Geir Ottesen í fjarviðtali fyrir leik og nefndi til dæmis einvígi Víkings í undankeppni Sambandsdeildarinnar 2024. Þá missteig Víkingur sig í heimaleikjunum gegn Egnatia (0-1 tap) Flora Tallinn (1-1 jafntefli) en vann síðan útileikina (2-0 og 2-1).
„Svo sáum við líka úrslit í fyrradag þar sem LASK, okkar gömlu mótherjar, náðu heldur betur að snúa taflinu við gegn Celtic. Þannig að þetta er einvígi er alveg galopið enn þá,“ bætti Sölvi við og vísaði í magnaða fimm marka endurkomu austurríska liðsins.
Víkingar hafa lagt allt í sölurnar til að ná þessu markmiði, að komast í Sambandsdeildina, og fengið nýja leikmenn til að styrkja liðið í þeirri baráttu.
Hrannar Snær Magnússon hefur til dæmis komið inn af krafti í Víkingsliðið. Hann átti öfluga innkomu af varamannabekknum í síðustu viku gegn Borac Banja Luka og gaf svo sína fyrstu stoðsendingu fyrir Víking í 2-0 deildarsigri gegn Val um helgina.
„Ég hef fengið mjög góðar móttökur í Víkinni og er að koma mér alveg í gang aftur. Ekki búinn að spila svakalega mikið á þessu ári en maður er að koma sér í gírinn og aftur í rútínu. Sterkur sigur á móti Val, gríðarlega gott að halda hreinu þar,“ sagði Hrannar í aðdraganda leiksins gegn Borac Banja Luka í kvöld.
Fjárhagslega séð yrði það gríðarlegt áfall fyrir Víking að komast ekki í Sambandsdeildina. Um hálfur milljarður er undir í þessu umspili og það hlakkar í keppinautum Víkings í Bestu deildinni að sjá liðið misstíga sig.
„Sjö leikir eftir af Íslandsmótinu en þeir eru að fara í eitthvað allt annað. Þeir eru að fara í Evrópuleik bara til að halda klúbbnum á floti, segi ég. Þeir eru að fara í risaleik, boginn er ekkert eðlilega mikið spenntur og þetta var krafa hjá þeim fyrir tímabilið, að komast inn í riðlakeppni. Þannig að ég held að þeir séu ekkert að pæla endilega í okkur. Þeir eru með annað og stærra til að pæla í,“ sagði Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, þegar hann var á dögunum spurður út í toppbaráttuna við Víking.