Enski boltinn

Fann fyndna lausn á fljótfæru húð­flúri sínu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn enska landsliðsins eru margir skrautlegir og líka sniðugir eins og Sean Carrington.
Stuðningsmenn enska landsliðsins eru margir skrautlegir og líka sniðugir eins og Sean Carrington. EPA/SERGEY DOLZHENKO/BBC/Sean Carrington

Englendingar hafa verið að bíða eftir að fótboltinn komi heim í sextíu ár eða síðan enska landsliðið varð heimsmeistari sumarið 1966. Sumir stuðningsmenn héldu að nú væri loksins komið á HM í sumar og sumir voru aðeins of fljótir á sér.

Eitt besta dæmið um slíkt er hinn harði stuðningsmaður Sean sem ræddi málin við breska ríkisútvarpið. Sean hafði áður vakið athygli fyrir að fá sér veglegt húðflúr þar sem stóð að England væri heimsmeistari í fótbolta 2026.

Enska landsliðið tapaði á grátlegan hátt í undanúrslitaleiknum á móti Argentínu en vann á endanum Frakka í leiknum um þriðja sætið. En hvað varð um húðflúrið? Blaðamaður breska ríkisútvarpsins komst að því hvað Sean ákvað að gera.

Það er vel hægt að segja að hann hafi notað svarta breska húmorinn til að leysa málið.

„Það fer meira í taugarnar á mér að England hafi ekki unnið heimsmeistaramótið en að vera með þetta húðflúr á fætinum,“ sagði þessi 36 ára gamli maður í viðtali við BBC og bætti við: „Það truflar mig ekki. Þetta er bara húðflúr.“

Sean sagði líka að hann sæi ekki eftir að hafa fengið sér upprunalega húðflúrið og hann „hefði ekki gert neitt öðruvísi“.

En hvað gerði kappinn? Jú, undir húðflúrið þar sem stóð „England heimsmeistari 2026“ lét hann bæta „Just joking“ eða „Bara að grínast“.

Jamie Taylor, framkvæmdastjóri húðflúrsstofunnar, sagði að húðflúrið hefði venjulega kostað um hundrað pund, en þau hefðu ákveðið að gera leiðréttinguna ókeypis.

„Hann er bara glaður og skemmtilegur strákur og húðflúrið var eitthvað sem hann langaði virkilega að gera svo við hjálpuðum honum bara að láta það rætast. Við vorum öll í þeirri trú að við myndum vinna svo við hugsuðum ekki raunverulega um hvað myndi gerast ef það færi á versta veg,“ sagði Taylor.

Enski boltinn HM 2026 í fótbolta

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