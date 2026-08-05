Fann fyndna lausn á fljótfæru húðflúri sínu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. ágúst 2026 23:17 Stuðningsmenn enska landsliðsins eru margir skrautlegir og líka sniðugir eins og Sean Carrington. EPA/SERGEY DOLZHENKO/BBC/Sean Carrington Englendingar hafa verið að bíða eftir að fótboltinn komi heim í sextíu ár eða síðan enska landsliðið varð heimsmeistari sumarið 1966. Sumir stuðningsmenn héldu að nú væri loksins komið á HM í sumar og sumir voru aðeins of fljótir á sér. Eitt besta dæmið um slíkt er hinn harði stuðningsmaður Sean sem ræddi málin við breska ríkisútvarpið. Sean hafði áður vakið athygli fyrir að fá sér veglegt húðflúr þar sem stóð að England væri heimsmeistari í fótbolta 2026. Enska landsliðið tapaði á grátlegan hátt í undanúrslitaleiknum á móti Argentínu en vann á endanum Frakka í leiknum um þriðja sætið. En hvað varð um húðflúrið? Blaðamaður breska ríkisútvarpsins komst að því hvað Sean ákvað að gera. Það er vel hægt að segja að hann hafi notað svarta breska húmorinn til að leysa málið. „Það fer meira í taugarnar á mér að England hafi ekki unnið heimsmeistaramótið en að vera með þetta húðflúr á fætinum,“ sagði þessi 36 ára gamli maður í viðtali við BBC og bætti við: „Það truflar mig ekki. Þetta er bara húðflúr.“ View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Sean sagði líka að hann sæi ekki eftir að hafa fengið sér upprunalega húðflúrið og hann „hefði ekki gert neitt öðruvísi“. En hvað gerði kappinn? Jú, undir húðflúrið þar sem stóð „England heimsmeistari 2026“ lét hann bæta „Just joking“ eða „Bara að grínast“. Jamie Taylor, framkvæmdastjóri húðflúrsstofunnar, sagði að húðflúrið hefði venjulega kostað um hundrað pund, en þau hefðu ákveðið að gera leiðréttinguna ókeypis. „Hann er bara glaður og skemmtilegur strákur og húðflúrið var eitthvað sem hann langaði virkilega að gera svo við hjálpuðum honum bara að láta það rætast. Við vorum öll í þeirri trú að við myndum vinna svo við hugsuðum ekki raunverulega um hvað myndi gerast ef það færi á versta veg,“ sagði Taylor. View this post on Instagram A post shared by The Brit Spot (@thebritspot) Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Kokhraustur eftir neyðarfund Fótbolti Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið Íslenski boltinn Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fann fyndna lausn á fljótfæru húðflúri sínu Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal Jaissle ráðinn aðalþjálfari Newcastle Sagði það „augljósa“ ákvörðun að velja Man City frekar en Arsenal Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Arsenal nálgast kaup á Guimaraes Metfjöldi nýrra þjálfara Henderson genginn í raðir Chelsea Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Sjá meira