Enski boltinn

Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Vinícius Júnior skoraði í öllum leikjum Brasilíu í riðlakeppninni á HM í sumar.
Vinícius Júnior skoraði í öllum leikjum Brasilíu í riðlakeppninni á HM í sumar. EPA/SAM WASSON

Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal, telur ekki miklar líkur á að  Vinícius Júnior komi til félagsins. Hann telur að Brassinn sé að nota áhuga Arsenal til að fá betri samning hjá Real Madrid.

Vinícius Júnior hefur verið orðaður við Englandsmeistara Arsenal undanfarnar vikur. Hann á eitt ár eftir af samningi sínum við Real Madrid. Í pistli sínum fyrir Sky Sports segir Merson að Brassinn vilji ekki yfirgefa spænska félagið.

„Vinícius Júnior er bara að leitast eftir nýjum samningi við Real Madrid. Hann er að spila með Arsenal,“ skrifar Merson.

„En þetta er þar sem Arsenal er núna. Þetta er markaðurinn sem þeir versla á núna. Arsenal er að leitast eftir því að kaupa einhvern frá Real Madrid, einn af þeirra bestu leikmönnum. Að mínu mati er þetta áhyggjuefni fyrir öll önnur lið í ensku úrvalsdeildinni.“

Þurfa mann á vinstri kantinn

Merson telur að Arsenal vanti kantmann fyrir titilvörnina á næsta tímabili.

„Ef Arsenal fær ekki Vinícius Júnior verða þeir að fá Bradley Barcola. Þeir verða að fá vinstri kantmann, sérstaklega þar sem Leandro Trossard er farinn. Þeir eru ekki með mikla breidd í þessari stöðu,“ skrifar Merson.

„Ef Arsenal fær hvorki Vinícius Júnior né Barcola er það mikið áhyggjuefni. Að mínu mati var ekki gott að láta Trossard fara, sérstaklega á þessa upphæð,“ bætir Merson við en Trossard fór til Besiktas í Tyrklandi.

Hinn 26 ára Vinícius Júnior skoraði fjögur mörk fyrir Brasilíu á HM í sumar. Hann hefur leikið með Real Madrid undanfarin átta ár en félagið keypti hann frá Flamengo 2018. Á síðasta tímabili skoraði Vinícius Júnior 22 mörk í 53 leikjum fyrir Real Madrid í öllum keppnum.

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