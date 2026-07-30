Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. júlí 2026 12:31 Vinícius Júnior skoraði í öllum leikjum Brasilíu í riðlakeppninni á HM í sumar. EPA/SAM WASSON Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal, telur ekki miklar líkur á að Vinícius Júnior komi til félagsins. Hann telur að Brassinn sé að nota áhuga Arsenal til að fá betri samning hjá Real Madrid. Vinícius Júnior hefur verið orðaður við Englandsmeistara Arsenal undanfarnar vikur. Hann á eitt ár eftir af samningi sínum við Real Madrid. Í pistli sínum fyrir Sky Sports segir Merson að Brassinn vilji ekki yfirgefa spænska félagið. „Vinícius Júnior er bara að leitast eftir nýjum samningi við Real Madrid. Hann er að spila með Arsenal,“ skrifar Merson. „En þetta er þar sem Arsenal er núna. Þetta er markaðurinn sem þeir versla á núna. Arsenal er að leitast eftir því að kaupa einhvern frá Real Madrid, einn af þeirra bestu leikmönnum. Að mínu mati er þetta áhyggjuefni fyrir öll önnur lið í ensku úrvalsdeildinni.“ Þurfa mann á vinstri kantinn Merson telur að Arsenal vanti kantmann fyrir titilvörnina á næsta tímabili. „Ef Arsenal fær ekki Vinícius Júnior verða þeir að fá Bradley Barcola. Þeir verða að fá vinstri kantmann, sérstaklega þar sem Leandro Trossard er farinn. Þeir eru ekki með mikla breidd í þessari stöðu,“ skrifar Merson. „Ef Arsenal fær hvorki Vinícius Júnior né Barcola er það mikið áhyggjuefni. Að mínu mati var ekki gott að láta Trossard fara, sérstaklega á þessa upphæð,“ bætir Merson við en Trossard fór til Besiktas í Tyrklandi. Hinn 26 ára Vinícius Júnior skoraði fjögur mörk fyrir Brasilíu á HM í sumar. Hann hefur leikið með Real Madrid undanfarin átta ár en félagið keypti hann frá Flamengo 2018. Á síðasta tímabili skoraði Vinícius Júnior 22 mörk í 53 leikjum fyrir Real Madrid í öllum keppnum. Enski boltinn Arsenal FC Spænski boltinn Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Íslenski boltinn Fleiri fréttir Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Sjá meira