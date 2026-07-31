Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle

Fátt kemur nú í veg fyrir það að Matthias Jaissle taki við starfi Eddie Howe sem aðalþjálfari enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle.
Sky Sports segir frá því að Newcastle muni tilkynna um ráðningu Matthias Jaissle á morgun, laugardag.
Áætlunin er sú að Þjóðverjinn hitti nýju leikmenn sína á Spáni á morgun í æfingabúðum þeirra í La Manga.
Newcastle are set to announce new head coach Matthias Jaissle as Eddie Howe’s successor tomorrow on a four-year contract. The club have agreed to pay £9.5m (€11m) compensation to Saudi side Al-Ahli for Jaissle 🚨 pic.twitter.com/tMoVsTJrI7— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2026
Newcastle are set to announce new head coach Matthias Jaissle as Eddie Howe’s successor tomorrow on a four-year contract. The club have agreed to pay £9.5m (€11m) compensation to Saudi side Al-Ahli for Jaissle 🚨 pic.twitter.com/tMoVsTJrI7
Samkvæmt fréttinni hefur Newcastle samþykkt að greiða ellefu milljónir evra í bætur til sádiarabíska liðsins Al Ahli fyrir Jaissle og hann mun skrifa undir fjögurra ára samning.
Ástæðan fyrir því að yfirlýsingin um Howe tafðist var að tryggja að samkomulag um Jaissle væri í höfn.
Ellefu milljónir evra eru um meira en einn og hálfur milljarður í íslenskum krónum.
Fyrsti leikur Jaissle við stjórnvölinn verður væntanlega vináttuleikur gegn Valencia þarnæsta laugardag, 8. ágúst.
🧵 THREAD: All you need to know about Matthias Jaissle, the man hotly tipped to take over from Eddie Howe as Newcastle boss! 👔 pic.twitter.com/YDhcfFDqUQ— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 30, 2026
🧵 THREAD: All you need to know about Matthias Jaissle, the man hotly tipped to take over from Eddie Howe as Newcastle boss! 👔 pic.twitter.com/YDhcfFDqUQ