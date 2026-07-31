Enski boltinn

Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Matthias Jaissle hefur þjálfað lengi í fremstu röð þrátt fyrir að vera enn bara 38 ára gamall.
Matthias Jaissle hefur þjálfað lengi í fremstu röð þrátt fyrir að vera enn bara 38 ára gamall. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Fátt kemur nú í veg fyrir það að Matthias Jaissle taki við starfi Eddie Howe sem aðalþjálfari enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle.

Sky Sports segir frá því að Newcastle muni tilkynna um ráðningu Matthias Jaissle á morgun, laugardag.

Áætlunin er sú að Þjóðverjinn hitti nýju leikmenn sína á Spáni á morgun í æfingabúðum þeirra í La Manga.

Samkvæmt fréttinni hefur Newcastle samþykkt að greiða ellefu milljónir evra í bætur til sádiarabíska liðsins Al Ahli fyrir Jaissle og hann mun skrifa undir fjögurra ára samning.

Ástæðan fyrir því að yfirlýsingin um Howe tafðist var að tryggja að samkomulag um Jaissle væri í höfn.

Ellefu milljónir evra eru um meira en einn og hálfur milljarður í íslenskum krónum.

Fyrsti leikur Jaissle við stjórnvölinn verður væntanlega vináttuleikur gegn Valencia þarnæsta laugardag, 8. ágúst.

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