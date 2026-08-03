Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 09:53 Marc Skinner er hættur sem þjálfari kvennaliðs Manchester United. EPA/FILIP SINGER Marc Skinner hefur látið af störfum sem aðalþjálfari kvennaliðs Manchester United en aðeins einn mánuður er í að enska úrvalsdeildin fari af stað. Enskir miðlar hefur heimildir fyrir því að ákvörðunin um að hætta samstarfinu hafi verið tekin eftir viðræður í sumar um framtíðarstefnu félagsins. Skinner á að hafi boðist til að segja af sér áður en hann náði samkomulagi við félagið. Hinn 43 ára gamli Skinner kom liðinu í fjóra úrslitaleiki í innlendum bikarkeppnum á fjórum árum og leiddi United einnig til síns fyrsta stóra titils þegar United-konurnar unnu úrslitaleik ensku bikarkeppninnar gegn Tottenham árið 2024. Marc Skinner has departed his role as Manchester United Women head coach.We would like to express our heartfelt thanks and gratitude to Marc for his significant contribution over the last five years ❤️🔗 https://t.co/ALHdfpzNRz pic.twitter.com/Rj4LYhcoqc— Manchester United Women (@ManUtdWomen) August 3, 2026 Stefnumótun United er sögð snúast um að þróa fleiri heimamenn og um leið að tileinka sér meira spennandi leikstíl sem var sérstakt gagnrýnisefni frá stuðningsmönnum undir lok valdatíðar Skinners. United telur að aukin fjárfesting í akademíu félagsins muni leiða til langtímaárangurs frekar en meiri fjárfesting á leikmannamarkaðnum, en félagið telur núverandi ástand vera ósjálfbært. Sky Sports News segir að félagið ætli að tilkynna um nýjan aðalþjálfara fljótlega en einn helsti eiginleikinn sem félagið leitar að er þjálfari með afrekaskrá í að bæta og þróa leikmenn. United hefur leik í ensku úrvalsdeildinni gegn London City Lionesses þann 4. september – og á eftir þeim leik fylgja leikir gegn Chelsea og Arsenal. BREAKING: Marc Skinner has departed his role as Head Coach of Manchester United Women by mutual agreement. 🚨Appointed in 2021, Marc led United to four domestic cup finals in four seasons, winning the club’s first major honour in women’s football with the 2024 FA Cup. pic.twitter.com/LmcTfiI6T7— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 3, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli Fótbolti Írskur hnefaleikakappi í „alvarlegu“ ástandi eftir að hafa rotast í bardaga Sport Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Fótbolti Fleiri fréttir Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Sjá meira