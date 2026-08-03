Enski boltinn

Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Marc Skinner er hættur sem þjálfari kvennaliðs Manchester United.
Marc Skinner er hættur sem þjálfari kvennaliðs Manchester United. EPA/FILIP SINGER

Marc Skinner hefur látið af störfum sem aðalþjálfari kvennaliðs Manchester United en aðeins einn mánuður er í að enska úrvalsdeildin fari af stað.

Enskir miðlar hefur heimildir fyrir því að ákvörðunin um að hætta samstarfinu hafi verið tekin eftir viðræður í sumar um framtíðarstefnu félagsins. Skinner á að hafi boðist til að segja af sér áður en hann náði samkomulagi við félagið.

Hinn 43 ára gamli Skinner kom liðinu í fjóra úrslitaleiki í innlendum bikarkeppnum á fjórum árum og leiddi United einnig til síns fyrsta stóra titils þegar United-konurnar unnu úrslitaleik ensku bikarkeppninnar gegn Tottenham árið 2024.

Stefnumótun United er sögð snúast um að þróa fleiri heimamenn og um leið að tileinka sér meira spennandi leikstíl sem var sérstakt gagnrýnisefni frá stuðningsmönnum undir lok valdatíðar Skinners.

United telur að aukin fjárfesting í akademíu félagsins muni leiða til langtímaárangurs frekar en meiri fjárfesting á leikmannamarkaðnum, en félagið telur núverandi ástand vera ósjálfbært.

Sky Sports News segir að félagið ætli að tilkynna um nýjan aðalþjálfara fljótlega en einn helsti eiginleikinn sem félagið leitar að er þjálfari með afrekaskrá í að bæta og þróa leikmenn.

United hefur leik í ensku úrvalsdeildinni gegn London City Lionesses þann 4. september – og á eftir þeim leik fylgja leikir gegn Chelsea og Arsenal.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið