Enski boltinn

United ekki lengi þjálfaralaust

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Eva Olid er næsti stjóri Manchester United.
Eva Olid er næsti stjóri Manchester United. Malcolm Mackenzie/Getty Images

Manchester United virðist vera búið að ganga frá samkomulagi við nýjan þjálfara kvennaliðsins, aðeins rúmum sólarhring eftir að Marc Skinner sagði starfi sínu lausu.

Skinner hætti í gær eftir fimm ár við stjórnvölinn hjá Manchester United vegna ágreinings við stjórnarmenn félagsins. Skinner vildi sjá meiri metnað á leikmannamarkaðnum en stjórnin vill efla ungmennastarf félagsins frekar.

Nú greina allir áreiðanlegustu miðlar Bretlands frá því að Eva Olid taki við starfinu.

Spánverjinn gerði Hearts að Skotlandsmeisturum á síðasta tímabili, eftir mikla dramatík í lokaumferðinni. Hearts komst einnig í úrslitaleik bikarkeppninnar árið 2024 undir hennar stjórn en Olid var hjá félaginu í fimm ár.

Stjórnarmenn United eru sagðir hafa unnið mikla rannsóknarvinnu áður en tilkynnt var formlega um starfslok Skinner í gær. Niðurstaða þeirrar vinnu var Olid og talið er að hún sé hæfasti kosturinn í uppbygginarstarfið sem framundan er. Búist er við því að hún verði kynnt sem nýr knattspyrnustjóri Manchester United á morgun.

United varð í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og hefur nýtt tímabil þann 4. september gegn stórskotaliði London City Lionesses.

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