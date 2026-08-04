United ekki lengi þjálfaralaust Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. ágúst 2026 22:47 Eva Olid er næsti stjóri Manchester United. Malcolm Mackenzie/Getty Images Manchester United virðist vera búið að ganga frá samkomulagi við nýjan þjálfara kvennaliðsins, aðeins rúmum sólarhring eftir að Marc Skinner sagði starfi sínu lausu. Skinner hætti í gær eftir fimm ár við stjórnvölinn hjá Manchester United vegna ágreinings við stjórnarmenn félagsins. Skinner vildi sjá meiri metnað á leikmannamarkaðnum en stjórnin vill efla ungmennastarf félagsins frekar. Nú greina allir áreiðanlegustu miðlar Bretlands frá því að Eva Olid taki við starfinu. Spánverjinn gerði Hearts að Skotlandsmeisturum á síðasta tímabili, eftir mikla dramatík í lokaumferðinni. Hearts komst einnig í úrslitaleik bikarkeppninnar árið 2024 undir hennar stjórn en Olid var hjá félaginu í fimm ár. Stjórnarmenn United eru sagðir hafa unnið mikla rannsóknarvinnu áður en tilkynnt var formlega um starfslok Skinner í gær. Niðurstaða þeirrar vinnu var Olid og talið er að hún sé hæfasti kosturinn í uppbygginarstarfið sem framundan er. Búist er við því að hún verði kynnt sem nýr knattspyrnustjóri Manchester United á morgun. United varð í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og hefur nýtt tímabil þann 4. september gegn stórskotaliði London City Lionesses. Enski boltinn Manchester United Mest lesið „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Íslenski boltinn UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu Sport Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Fótbolti UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fleiri fréttir United ekki lengi þjálfaralaust Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Arsenal nálgast kaup á Guimaraes Metfjöldi nýrra þjálfara Henderson genginn í raðir Chelsea Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Sjá meira