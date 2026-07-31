Enski boltinn

Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pedro Porro mætir aftur í vinnuna sem heimsmeistari en hann var í stóru hlutverki hjá Spánverjum á HM í sumar.
Pedro Porro mætir aftur í vinnuna sem heimsmeistari en hann var í stóru hlutverki hjá Spánverjum á HM í sumar. EPA/DANIEL HAMBURY

Jamie Redknapp, fyrrum leikmaður Tottenham og Liverpool, er ánægður með hvernig hefur verið haldið á spöðunum hjá hans gamla félagi Tottenham í sumar.

Tottenham lenti óvænt í fallbaráttu á síðustu leiktíð en rétt náði að bjarga sér í lokin. Forráðamenn félagsins hafa nú ráðið Roberto De Zerbi og gefið honum tækifæri til að eyða pening í leikmenn. Sama sagan á ekki að endurtaka sig á nýju tímabili.

Ekkert félag hefur eytt jafnmiklu og Tottenham í sumar og Redknapp hrósar félaginu í viðtali við Sky Sports:

„Ég er mjög hrifinn af því hvernig Tottenham hefur hagað sér í þessum glugga. Þetta er í fyrsta skipti í langan tíma sem ég sé Tottenham hegða sér eins og stórklúbbur. Leikmennirnir sem þeir hafa fengið, Tonali og Fernandes, verða frábærir miðjumenn. Þeir verða í hæsta gæðaflokki, nákvæmlega það sem þeir þurfa,“ sagði Jamie Redknapp sem lék með Tottenham frá 2001 til 2005.

„Ef maður ætti að horfa á eitt svæði sem vantar upp á þá væri það klárlega framlínan. Geta þeir fengið einhvern til að hjálpa [Dominic] Solanke og létta pressunni af honum? [Mohammed] Kudus kemur líka til baka og [Dejan] Kulusevski er að koma til baka, ég er mikill aðdáandi hans,“ sagði Redknapp.

„Þannig að þeir eru í virkilega, virkilega góðri stöðu. Jafnvel sumir af leikmönnunum sem þeir hafa fengið á frjálsri sölu. [Marcos] Senesi verður góður fyrir liðið. Hann hefur staðið sig frábærlega hjá Bournemouth,“ sagði Redknapp.

„Miðað við hvernig þeir hegða sér og stjórana sem þeir hafa fengið þá held ég að þeir muni eiga virkilega sterkt tímabil í ár. Og það hef ég ekki sagt í langan tíma,“ sagði Redknapp.

Enski boltinn Tottenham Hotspur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið