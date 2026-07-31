Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 21:02 Pedro Porro mætir aftur í vinnuna sem heimsmeistari en hann var í stóru hlutverki hjá Spánverjum á HM í sumar. EPA/DANIEL HAMBURY Jamie Redknapp, fyrrum leikmaður Tottenham og Liverpool, er ánægður með hvernig hefur verið haldið á spöðunum hjá hans gamla félagi Tottenham í sumar. Tottenham lenti óvænt í fallbaráttu á síðustu leiktíð en rétt náði að bjarga sér í lokin. Forráðamenn félagsins hafa nú ráðið Roberto De Zerbi og gefið honum tækifæri til að eyða pening í leikmenn. Sama sagan á ekki að endurtaka sig á nýju tímabili. Ekkert félag hefur eytt jafnmiklu og Tottenham í sumar og Redknapp hrósar félaginu í viðtali við Sky Sports: „Ég er mjög hrifinn af því hvernig Tottenham hefur hagað sér í þessum glugga. Þetta er í fyrsta skipti í langan tíma sem ég sé Tottenham hegða sér eins og stórklúbbur. Leikmennirnir sem þeir hafa fengið, Tonali og Fernandes, verða frábærir miðjumenn. Þeir verða í hæsta gæðaflokki, nákvæmlega það sem þeir þurfa,“ sagði Jamie Redknapp sem lék með Tottenham frá 2001 til 2005. „Ef maður ætti að horfa á eitt svæði sem vantar upp á þá væri það klárlega framlínan. Geta þeir fengið einhvern til að hjálpa [Dominic] Solanke og létta pressunni af honum? [Mohammed] Kudus kemur líka til baka og [Dejan] Kulusevski er að koma til baka, ég er mikill aðdáandi hans,“ sagði Redknapp. „Þannig að þeir eru í virkilega, virkilega góðri stöðu. Jafnvel sumir af leikmönnunum sem þeir hafa fengið á frjálsri sölu. [Marcos] Senesi verður góður fyrir liðið. Hann hefur staðið sig frábærlega hjá Bournemouth,“ sagði Redknapp. „Miðað við hvernig þeir hegða sér og stjórana sem þeir hafa fengið þá held ég að þeir muni eiga virkilega sterkt tímabil í ár. Og það hef ég ekki sagt í langan tíma,“ sagði Redknapp. Enski boltinn Tottenham Hotspur Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Fleiri fréttir Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Sjá meira