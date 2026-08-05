Manchester City hafði betur í baráttunni við Englandsmeistara Arsenal í sumar en bæði voru að eltast við hinn unga og efnilega knattspyrnumann Jeremy Monga.
Þessi sautján ára gamli kantmaður yfirgaf Leicester, sem leikur í ensku C-deildinni, og gekk til liðs við City í sumar fyrir kaupverð sem talið er vera tíu milljónir punda auk 2,5 milljóna punda í mögulegum viðbótargreiðslum.
Monga, sem er þriðji yngsti leikmaðurinn til að spila í ensku úrvalsdeildinni, skrifaði undir samning til ársins 2031 við City eftir að hafa hafnað tilboði frá Englandsmeisturum Arsenal.
Jeremy Monga: "It [Arsenal interest] was very strong. It was very close to me going there, very close.“The main decision was probably the pathway and club itself. They've been so successful that it was a no-brainer when #ManCity call. It's every child's dream to win trophies…— City Xtra (@City_Xtra) August 5, 2026
Jeremy Monga: "It [Arsenal interest] was very strong. It was very close to me going there, very close.“The main decision was probably the pathway and club itself. They've been so successful that it was a no-brainer when #ManCity call. It's every child's dream to win trophies…
„Áhugi Arsenal var mjög mikill því það var mjög nálægt því að ég færi þangað, mjög nálægt,“ sagði hann við breska ríkisútvarpið.
„Aðalástæðan fyrir ákvörðuninni var líklega framtíðarferillinn og félagið sjálft. Þeir hafa verið svo sigursælir að það var augljós ákvörðun að segja já þegar City hringir. Það er draumur hvers barns að vinna titla og vera á toppnum með þeim bestu,“ sagði Monga.
Manchester City hefur ekki unnið Englandsmeistaratitilinn í tvö tímabil en vann hann sex sinnum á sjö árum þar á undan. Arsenal er ríkjandi meistari.
„Þegar ég fæ tækifærið þarf ég bara að sýna hvað í mér býr og þegar ég geri það mun allt annað sjá um sig sjálft. Mér finnst ég persónulega sjá mig frekar hjá City. Ég sé mig í bláu,“ sagði Monga.
Monga lék sinn fyrsta leik fyrir City sem varamaður í 3-1 sigri á miðvikudaginn gegn úrvalsliði K-deildarinnar í steikjandi hita í Seúl í Suður-Kóreu.
Kim Dae-won jafnaði eftir að Rayan Ait-Nouri hafði komið City yfir, áður en Tijjani Reijnders og Divin Mubama skoruðu fyrir City og tryggðu liðinu sigur á heimsmeistaramótsvellinum í Seúl.