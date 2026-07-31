Curtis Jones, Dominik Szoboszlai og Kostas Tsimikas tókust á eftir 1-0 sigur Liverpool gegn Wrexham í æfingaleik í gærkvöld.
Jones virðist hafa átt upptökin að rifrildinu þegar leikmenn liðsins gengu um völlinn eftir leik og vinkuðu áhorfendum.
Jones er sagður hafa verið ósáttur við Szoboszlai, sem afhenti Tsimikas fyrirliðabandið þegar hann fór út af.
Tsimikas sást henda fyrirliðabandinu í jörðina en óvíst er hvaða orðaskipti fóru þeirra á milli.
Jones er uppalinn hjá Liverpool en gæti verið á förum frá félaginu í sumar. Inter Milan hefur sýnt honum áhuga og samkvæmt The Athletic hefur ítalska félagið lagt fram 35 milljóna evra tilboð í leikmanninn.
Næsti leikur Liverpool, í æfingaferð liðsins í Bandaríkjunum, verður gegn Leeds á sunnudag í Chicago borg.
Aðdáendur Liverpool birtu myndskeið af atvikinu sem má sjá hér fyrir neðan.
Looks like Curtis Jones was angry over not being given the captains armband when Szobo went off. It was given to Tsmikas. Can understand a boyhood Red being mad at being overlooked for a player who wasn't even here last season. Should have saved it for the dressing room though! pic.twitter.com/hHV0SMgWth— JSP LFC 🔴 (@JSPLFC) July 31, 2026
Looks like Curtis Jones was angry over not being given the captains armband when Szobo went off. It was given to Tsmikas. Can understand a boyhood Red being mad at being overlooked for a player who wasn't even here last season. Should have saved it for the dressing room though! pic.twitter.com/hHV0SMgWth
The full story of Szoboszlai and Jones’ post-match argument. pic.twitter.com/I6tGeksjd9— Jason·11 (@JasonYNWA0830) July 30, 2026
The full story of Szoboszlai and Jones’ post-match argument. pic.twitter.com/I6tGeksjd9