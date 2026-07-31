Enski boltinn

Leik­menn Liverpool rifust um fyrirliðabandið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Curtis Jones er sagður ósáttur við Dominik Szoboszlai.
Curtis Jones er sagður ósáttur við Dominik Szoboszlai. Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Curtis Jones, Dominik Szoboszlai og Kostas Tsimikas tókust á eftir 1-0 sigur Liverpool gegn Wrexham í æfingaleik í gærkvöld.

Jones virðist hafa átt upptökin að rifrildinu þegar leikmenn liðsins gengu um völlinn eftir leik og vinkuðu áhorfendum.

Jones er sagður hafa verið ósáttur við Szoboszlai, sem afhenti Tsimikas fyrirliðabandið þegar hann fór út af.

Tsimikas sást henda fyrirliðabandinu í jörðina en óvíst er hvaða orðaskipti fóru þeirra á milli.

Jones er uppalinn hjá Liverpool en gæti verið á förum frá félaginu í sumar. Inter Milan hefur sýnt honum áhuga og samkvæmt The Athletic hefur ítalska félagið lagt fram 35 milljóna evra tilboð í leikmanninn.

Næsti leikur Liverpool, í æfingaferð liðsins í Bandaríkjunum, verður gegn Leeds á sunnudag í Chicago borg.

Aðdáendur Liverpool birtu myndskeið af atvikinu sem má sjá hér fyrir neðan.

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