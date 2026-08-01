Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Valur Páll Eiríksson skrifar 1. ágúst 2026 11:44 Tonali komst á blað í dag. EPA/DAVID NEILSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Tottenham lagði Chelsea 2-1 í æfingaleik í Sydney í Ástralíu í morgun. Sandro Tonali, dýrasti leikmaður í sögu Tottenham, skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið. Bæði lið undirbúa sig af krafti fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni en Chelsea var að spila sinn annan leik undir stjórn Spánverjans Xabi Alonso eftir að hafa unnið heimamenn í Sydney Wanderers 6-4 í vikunni. Tottenham byrjaði betur í dag og Ítalinn Sandro Tonali, sem kom til félagsins fyrir 100 milljónir punda frá Newcastle í sumar kom liðinu yfir eftir 17 mínútna leik. Sandro Tonali gets his first goal as a @Spursofficial player! 🔥The Italian’s strike deflects into the bottom corner, earning Tottenham an early lead against their rivals @chelseafc 💪Watch #CHEvTOT live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/cVATIALNUs— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) August 1, 2026 Aðeins fjórum mínútum síðar jafnaði Brasilíumaðurinn Estavao metin fyrir Chelsea með skallamarki. Estevao levels the score for @ChelseaFC 🇧🇷The Blues star heads home from close range, getting his first goal of pre-season! ✨Watch #CHEvTOT live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/OgOsremvIO— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) August 1, 2026 1-1 stóð í hléi en strax í byrjun síðari hálfleiks urðu Tottenham-menn tíu þar sem austurríski varnarmaðurinn Kevin Danso fékk að líta rautt spjald á 49. mínútu. Allt stefndi í jafntefli en í uppbótartíma skoraði brasilíski framherjinn Richarlison það sem reyndist sigurmark Tottenham í 2-1 sigri. 10 MAN TOTTENHAM WIN IT IN STOPPAGE TIME! 🔥Richarlison taps the ball into an empty net after Jamie Donley's strike bounced off the woodwork, sealing a 2-1 victory for @SpursOfficial in Sydney ⚪️Watch the post match coverage of #CHEvTOT live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/WZyUo6s8b4— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) August 1, 2026 Um var að ræða fjórða leik Tottenham á undirbúningstímabilinu en liðið heldur senn heim á leið eftir að hafa spilað við Auckland á Nýja-Sjálandi og Sydney FC í Ástralíu. Ferðalög Chelsea eru rétt að byrja. Næst á liðið leik í Hong Kong, við Juventus, svo við AC Milan í Indónesíu áður en það spilar í Malasíu. Enski boltinn Tottenham Hotspur Chelsea FC Mest lesið Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Fótbolti Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Fótbolti Fleiri fréttir Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Sjá meira