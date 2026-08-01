Enski boltinn

Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea

Valur Páll Eiríksson skrifar
Tonali komst á blað í dag.
Tonali komst á blað í dag. EPA/DAVID NEILSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Tottenham lagði Chelsea 2-1 í æfingaleik í Sydney í Ástralíu í morgun. Sandro Tonali, dýrasti leikmaður í sögu Tottenham, skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið.

Bæði lið undirbúa sig af krafti fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni en Chelsea var að spila sinn annan leik undir stjórn Spánverjans Xabi Alonso eftir að hafa unnið heimamenn í Sydney Wanderers 6-4 í vikunni.

Tottenham byrjaði betur í dag og Ítalinn Sandro Tonali, sem kom til félagsins fyrir 100 milljónir punda frá Newcastle í sumar kom liðinu yfir eftir 17 mínútna leik.

Aðeins fjórum mínútum síðar jafnaði Brasilíumaðurinn Estavao metin fyrir Chelsea með skallamarki.

1-1 stóð í hléi en strax í byrjun síðari hálfleiks urðu Tottenham-menn tíu þar sem austurríski varnarmaðurinn Kevin Danso fékk að líta rautt spjald á 49. mínútu.

Allt stefndi í jafntefli en í uppbótartíma skoraði brasilíski framherjinn Richarlison það sem reyndist sigurmark Tottenham í 2-1 sigri.

Um var að ræða fjórða leik Tottenham á undirbúningstímabilinu en liðið heldur senn heim á leið eftir að hafa spilað við Auckland á Nýja-Sjálandi og Sydney FC í Ástralíu.

Ferðalög Chelsea eru rétt að byrja. Næst á liðið leik í Hong Kong, við Juventus, svo við AC Milan í Indónesíu áður en það spilar í Malasíu.

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