Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 13:34 Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna. Asuka Chan/Eurasia Sport Images/Getty Images Juventus vann 1-0 sigur á Chelsea í æfingaleik í Hong Kong í hádeginu. Mykhailo Mudryk spilaði sinn fyrsta leik í tvö ár. Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, dreifði álaginu í leik dagsins en Danny Welbeck spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið og var frammi í fyrri hálfleik. Jordan Henderson spilaði þó ekki eftir skipti sín til Chelsea í vikunni og ekki heldur franski varnarmaðurinn Maxance Lacroix. Juventus vann leikinn 1-0 þökk sé marki Kósóvóans Edon Zhegrova um miðjan síðari hálfleik. Mykhailo Mudryk spilaði þá sinn fyrsta leik í tvö ár, eftir að banni hans vegna lyfjabrots var aflétt í vikunni. ZHEGROVA GOL! 💥 pic.twitter.com/5fiRXkS5kS— JuveFC (@juvefcdotcom) August 5, 2026 Chelsea FC Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Salah mættur til Tyrklands Fótbolti Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Arsenal nálgast kaup á Guimaraes Metfjöldi nýrra þjálfara Henderson genginn í raðir Chelsea Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Sjá meira