Enski boltinn

Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna.
Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna. Asuka Chan/Eurasia Sport Images/Getty Images

Juventus vann 1-0 sigur á Chelsea í æfingaleik í Hong Kong í hádeginu. Mykhailo Mudryk spilaði sinn fyrsta leik í tvö ár.

Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, dreifði álaginu í leik dagsins en Danny Welbeck spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið og var frammi í fyrri hálfleik.

Jordan Henderson spilaði þó ekki eftir skipti sín til Chelsea í vikunni og ekki heldur franski varnarmaðurinn Maxance Lacroix.

Juventus vann leikinn 1-0 þökk sé marki Kósóvóans Edon Zhegrova um miðjan síðari hálfleik.

Mykhailo Mudryk spilaði þá sinn fyrsta leik í tvö ár, eftir að banni hans vegna lyfjabrots var aflétt í vikunni.

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