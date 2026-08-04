Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Árni Gísli Magnússon skrifar 4. ágúst 2026 17:48 Þór hefur leikið þrjá leiki í röð án taps. vísir Þór stökk upp úr botnsætinu með 1-0 sigri gegn Breiðabliki í 17. umferð Bestu deildar karla. Christian Greko Jakobsen skoraði eina markið eftir hornspyrnu rétt fyrir hálfleik. Þór situr nú í 11. sæti deildarinnar, tveimur stigum fyrir ofan FH sem sest á botninn og jafnt nágrannaliðinu KA að stigum. Þórsarar hafa leikið þrjá leiki í röð án taps. Breiðablik er áfram í fjórða sæti deildarinnar. Þórsarar byrjuðu leikinn af miklum krafti og settu háa pressu á lið Blika. Fyrsta færið kom strax á annarri mínútu en Ágúst Eðvald Hlynsson hitti ekki boltann eftir góðan undirbúning frá Þorra Ingólfssyni. Þórsarar héldu áfram að setja pressu á Blika og nýttu sér meðvindinn vel. Aftur á móti áttu Blikar í vandræðum með að komast aftur fyrir vörn Þórsara og spilaði mótvindurinn líklega mikið inn í þar. Þórsarar fóru mikið upp hægra megin og var Þorri Ingólfsson mjög líflegur og var duglegur að taka varnarmenn á og koma boltanum fyrir markið. Á 35. mínútu átti Fannar Daði Malmquist bylmingsskot langt utan af velli sem hrökk í þverslána og niður og Þórsarar óheppnir að ná ekki forystu þá. Á 42 .mínútu tóku Þórsarar forystuna. Einar Freyr Halldórsson átti hornspyrnu frá vinstri sem hann setti í átt að markinu og boltinn sveif alla leið á fjærstöngina þar sem Christian Greko Jakobsen var og þurfti einungis að reka löppina út í boltann sem fór rakleiðis upp í þaknetið. Þórsarar leiddu því með einu marki í hálfleik. Blikar komu mun beittari út í síðari hálfleik og var allt annað að sjá liðið á meðan Þórsarar féllu meira til baka og treystu á skyndisóknir. Fyrsta alvöru færi hálfleiksins var þó Þórsara en Anton Ari Einarsson varði þá vel frá Þorra Ingólfssyni. Stuttu síðar komst Ágúst Orri Þorsteinsson í afbragðsfæri en Aron Birkir Stefánsson í marki Þórs varði glæsilega. Dagur Örn Fjeldsted slapp í gegn hægra megin á 76. mínútu en skot hans fór rétt fram hjá markinu.Það var svo í raun ótrúlegt þegar um fimm mínútur lifðu leiks að boltinn hafi ekki endað í marki Þórs. Mikill darraðadans var þá inn á markteig og Arnar Bjarki Gunnleifsson virtist vera koma boltanum yfir línuna en varnarmenn Þórs stóðu pliktina vel og fórnuðu sér fyrir boltann trekk í trekk. Ekki kom jöfnunarmark Blika og fögnuðu Þórsara því vel og innilega mikilvægum sigri. Atvik leiksins Eina mark leiksins sem Christan Greko Jakobsen skorar eftir hornspyrnu frá Einari Frey Halldórssyni en Greko var aleinn á fjærstönginni og rétti bara löppina út í boltann sem endaði í þaknetinu. Stjörnur og skúrkar Margir í Þórsliðinu áttu frábæran leik í dag. Fannar Daði Malmquist átti sinn besta leik í sumar, frábær varnarlega og virkilega óheppinn að skora ekki stórkostlegt mark þegar hann á skot í slá langt fyrir utan teig. Þorri Ingólfsson spilaði á hægri kantinum og ógnaði verulega sóknarlega og þá áttu Gyrðir Hrafn Guðbrandsson og Einar Freyr Halldórsson flottan leik á miðjunni. Ágúst Eðvald Hlynsson hljóp ansi marga kílómetra sem hjálpuðu mikið í pressu og varnarleik og þá er Ásbjörn Líndal öryggið uppmálað varnarlega. Ágúst Orri Þorsteinsson var líflegastur Blika en komst oft ekki nóg áleiðis gegn sterkri vörn heimamanna. Dagur Örn Fjeldsted átti fína innkomu af bekknum. Dómarinn Vilhjálmur Alvar Þórisson byrjaði sem aðaldómari og hafði átt fínan hálfleik en í kringum fertugustu mínútu stoppaði hann leikinn þar sem hann gat ekki haldið áfram vegna meiðsla. Sigurður Hjörtur Þrastarson var fjórði dómari og tók við flautunni.Sigurður átti fínasta leik og lítið út á hann hægt að setja. Stemning og umgjörð Vel mætt á völlinn í blíðskapaveðri og hamborgararnir í Hamri seldust upp á mettíma. Ekki mikil stemning í stúkunni þó. Mjölnismanna var saknað en það kom ekki að sök þar sem stigin rötuðu heim í Hamar heim. Besta deild karla Þór Akureyri Breiðablik