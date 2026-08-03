Henderson genginn í raðir Chelsea

Enski landsliðsmiðjumaðurinn Jordan Henderson hefur skrifað undir samning við Chelsea en þetta er staðfest á miðlum félagsins.
Henderson rifti nýlega samningi sínum við Brentford. Það opnaði dyrnar fyrir því að hann gæti gengið til liðs við Chelsea án greiðslu.
Henderson hefur mikla reynslu úr enskum fótbolta. Eftir að hafa hafið feril sinn hjá Sunderland naut hann mikillar velgengni sem fyrirliði Liverpool, þar sem hann vann bæði ensku úrvalsdeildina, Meistaradeildina og fjölda annarra titla.
He's here. 👋 pic.twitter.com/exv97kh5K5— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
He's here. 👋 pic.twitter.com/exv97kh5K5
Eftir tíma sinn hjá Liverpool lék hann með Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu og Ajax í Hollandi áður en hann samdi við Brentford í fyrra.
Henderson lék 34 leiki fyrir Brentford og var valinn leikmaður mánaðarins hjá félaginu í september. Eina mark hans fyrir liðið kom í 1-1 jafntefli gegn Leeds í desember.
Henderson skrifaði undir tveggja ára samning síðasta sumar en eins og áður segir var honum rift eftir eitt ár. Aðilar voru sammála um þá ákvörðun.
Þessi reynslumikli leikmaður var valinn í HM-hóp Englands undir stjórn Thomas Tuchel og skráði sig á spjöld sögunnar sem fyrsti enski karlaleikmaðurinn til að taka þátt í sjö stórmótum.
Á meðan á HM stóð varð Henderson fyrir furðulegum meiðslum. Í fagnaðarlátunum eftir að hafa komist áfram gegn Mexíkó tókst miðjumanninum ekki að stökkva yfir auglýsingaskiltin og endaði á því að handleggsbrotna. Hann spilaði skiljanlega ekki meira á mótinu eftir það.
Welcoming Jordan to Chelsea! 🎁💙 pic.twitter.com/uv5OImuLc3— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
Welcoming Jordan to Chelsea! 🎁💙 pic.twitter.com/uv5OImuLc3